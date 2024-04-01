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Раскрыто, как вывести из бедности многодетные семьи - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, как вывести из бедности многодетные семьи
Раскрыто, как вывести из бедности многодетные семьи - 01.04.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, как вывести из бедности многодетные семьи
Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств потребуется не менее 280 миллиардов рублей ежегодно, сообщают "Известия" со ссылкой на данные... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T12:04+0300
2024-04-01T12:22+0300
экономика
многодетные семьи
экономика рф
бедность
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств потребуется не менее 280 миллиардов рублей ежегодно, сообщают "Известия" со ссылкой на данные старшего научного сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной.Отмечается, что указанная суммы необходима для доведения среднедушевого дохода в семьях с тремя и более детьми до границы бедности, которая в среднем составляет 14,3 тысячи рублей на человека.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам Гришиной, в большей степени увеличивает доход домохозяйств занятость его главы в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, ремонте автотранспортных средств и гостиничном бизнесе. "Также растет показатель при проживании в более крупных городах и сокращается в сельском поселении с численностью жителей от 200 до 5000 человек", — добавила она.В материале сказано, что большему риску оказаться за чертой бедности подвержены многодетные семьи, проживающие в сельской местности.Уточняется, что расчеты проводились на основании наиболее актуальных данных Росстата на 2022 год.Повышение доходов многодетных семей является одной из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Требуется к 2023 году снизить уровень бедности среди таких семей вдвое.
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многодетные семьи, экономика рф, бедность
Экономика, многодетные семьи, экономика РФ, бедность
12:04 01.04.2024 (обновлено: 12:22 01.04.2024)
 
Раскрыто, как вывести из бедности многодетные семьи

"Известия": для вывода многодетных семей из бедности понадобится 280 млрд рублей в год

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛетний отдых москвичей
Летний отдых москвичей - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Для полного устранения дефицита доходов многодетных домохозяйств потребуется не менее 280 миллиардов рублей ежегодно, сообщают "Известия" со ссылкой на данные старшего научного сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной.
Отмечается, что указанная суммы необходима для доведения среднедушевого дохода в семьях с тремя и более детьми до границы бедности, которая в среднем составляет 14,3 тысячи рублей на человека.
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По словам Гришиной, в большей степени увеличивает доход домохозяйств занятость его главы в сферах добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности, строительстве, торговле, ремонте автотранспортных средств и гостиничном бизнесе.
"Также растет показатель при проживании в более крупных городах и сокращается в сельском поселении с численностью жителей от 200 до 5000 человек", — добавила она.
В материале сказано, что большему риску оказаться за чертой бедности подвержены многодетные семьи, проживающие в сельской местности.
Уточняется, что расчеты проводились на основании наиболее актуальных данных Росстата на 2022 год.
Повышение доходов многодетных семей является одной из задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Требуется к 2023 году снизить уровень бедности среди таких семей вдвое.
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Экономикамногодетные семьиэкономика РФбедность
 
 
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