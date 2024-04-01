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Мосбиржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс" - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"
Мосбиржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс" - 01.04.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"
Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T15:08+0300
2024-04-01T15:17+0300
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки."Включить с 15 мая 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", регистрационный номер выпуска – 1-01-16777-A от 25.12.2023, торговый код – YDEX", - говорится в сообщении.Дата вступления в силу решения может быть изменена в случае получения соответствующего уведомления от МКПАО "Яндекс", также говорится в сообщении биржи.Сама компания сообщила, что торги ее акциями под новым тикером на Московской бирже стартуют в ближайшие месяцы. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно.В конце марта стало известно, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области.Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
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россия, мосбиржа, яндекс, новости
РОССИЯ, МОСБИРЖА, ЯНДЕКС, Новости
15:08 01.04.2024 (обновлено: 15:17 01.04.2024)
 
Мосбиржа допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"

Мосбиржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс"

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Московская биржа с 15 мая допустила к торгам акции МКПАО "Яндекс", новой головной компании группы, говорится в материалах торговой площадки.
"Включить с 15 мая 2024 года в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО "Московская биржа", в связи с получением заявления: акции обыкновенные международной компании публичного акционерного общества "Яндекс", регистрационный номер выпуска – 1-01-16777-A от 25.12.2023, торговый код – YDEX", - говорится в сообщении.
Дата вступления в силу решения может быть изменена в случае получения соответствующего уведомления от МКПАО "Яндекс", также говорится в сообщении биржи.
Сама компания сообщила, что торги ее акциями под новым тикером на Московской бирже стартуют в ближайшие месяцы. Дата начала торгов будет объявлена дополнительно.
В конце марта стало известно, что МКПАО "Яндекс" стала публичной и подала заявление на получение листинга на Московской бирже. Компания зарегистрирована на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму частных инвесторов в феврале 2024 года. Владельцем новой головной компании - МКПАО "Яндекс" - будет закрытый паевой инвестиционный фонд "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Покупатель суммарно заплатит 230 миллиардов рублей и до 176 миллионов акций класса А Yandex N.V. Сделка одобрена правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и акционерами Yandex N.V.
 
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