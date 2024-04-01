https://1prime.ru/20240401/zaderzhanie-846979301.html

СК сообщил о задержании главного инженера после ЧП на руднике "Пионер"

СК сообщил о задержании главного инженера после ЧП на руднике "Пионер" - 01.04.2024, ПРАЙМ

СК сообщил о задержании главного инженера после ЧП на руднике "Пионер"

Главного инженера задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике "Пионер" в Амурской области, указал Следственный... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T23:08+0300

2024-04-01T23:08+0300

2024-04-01T23:09+0300

рудник

арест

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Главного инженера задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике "Пионер" в Амурской области, указал Следственный комитет России своем Telegram-канале."Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержан главный инженер рудника "Пионер", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)", — указывается в публикации.Обрушение породы в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Об их судьбе до настоящего времени ничего не известно.Эксперты 1 апреля прекратили спасательную операцию на руднике. Результаты бурения показали, что места, где предположительно находились горняки, заполнены горной массой, льдом и водой.Следствие выявило, что обрушение произошло из-за халатности подозреваемых, которые ранее не заметили грубых нарушений закона о промышленной безопасности и не приостановили работу рудника.

https://1prime.ru/20240401/chp-846978925.html

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рудник, арест