https://1prime.ru/20240401/zaderzhanie-846979301.html
СК сообщил о задержании главного инженера после ЧП на руднике "Пионер"
СК сообщил о задержании главного инженера после ЧП на руднике "Пионер" - 01.04.2024, ПРАЙМ
СК сообщил о задержании главного инженера после ЧП на руднике "Пионер"
Главного инженера задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике "Пионер" в Амурской области, указал Следственный... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T23:08+0300
2024-04-01T23:08+0300
2024-04-01T23:09+0300
рудник
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Главного инженера задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике "Пионер" в Амурской области, указал Следственный комитет России своем Telegram-канале."Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержан главный инженер рудника "Пионер", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)", — указывается в публикации.Обрушение породы в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Об их судьбе до настоящего времени ничего не известно.Эксперты 1 апреля прекратили спасательную операцию на руднике. Результаты бурения показали, что места, где предположительно находились горняки, заполнены горной массой, льдом и водой.Следствие выявило, что обрушение произошло из-за халатности подозреваемых, которые ранее не заметили грубых нарушений закона о промышленной безопасности и не приостановили работу рудника.
https://1prime.ru/20240401/chp-846978925.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_480e0cebb04021e0e488aaa215c7fc87.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рудник, арест
СК сообщил о задержании главного инженера после ЧП на руднике "Пионер"
СК: главный инженер задержан по делу о нарушении безопасности после ЧП на руднике "Пионер"
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Главного инженера задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при ведении работ на руднике "Пионер" в Амурской области, указал Следственный комитет России своем Telegram-канале.
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержан главный инженер рудника "Пионер", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ)", — указывается в публикации.
Обрушение породы в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло 18 марта, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. Об их судьбе до настоящего времени ничего не известно.
Эксперты 1 апреля прекратили спасательную операцию на руднике. Результаты бурения показали, что места, где предположительно находились горняки, заполнены горной массой, льдом и водой.
Следствие выявило, что обрушение произошло из-за халатности подозреваемых, которые ранее не заметили грубых нарушений закона о промышленной безопасности и не приостановили работу рудника.
На шахте в Свердловской области произошел взрыв