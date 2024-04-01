https://1prime.ru/20240401/zakharova-846976220.html

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова - 01.04.2024, ПРАЙМ

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова

Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T18:51+0300

2024-04-01T18:51+0300

2024-04-01T18:53+0300

политика

мария захарова

сбу

маргарита симоньян

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так, она прокомментировала сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников". "Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.

https://1prime.ru/20240331/boykot-846900215.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, сбу, маргарита симоньян