https://1prime.ru/20240401/zakharova-846976220.html
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова - 01.04.2024, ПРАЙМ
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T18:51+0300
2024-04-01T18:51+0300
2024-04-01T18:53+0300
политика
мария захарова
сбу
маргарита симоньян
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_1549a58b473684a8e830a3c235b049b1.jpg
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так, она прокомментировала сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников". "Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.
https://1prime.ru/20240331/boykot-846900215.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0f7ddeabbe554c1be12b697be3e6cd43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, сбу, маргарита симоньян
Политика, Мария Захарова, СБУ, Маргарита Симоньян
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова
Захарова: киевский режим решил отметить 1 апреля "идиотической новостью"
МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так, она прокомментировала сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев.
Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников".
Захарова пригрозила заменой французских товаров на российские аналоги
"Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.