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Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова - 01.04.2024, ПРАЙМ
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Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова - 01.04.2024, ПРАЙМ
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T18:51+0300
2024-04-01T18:53+0300
политика
мария захарова
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маргарита симоньян
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так, она прокомментировала сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев. Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников". "Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.
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мария захарова, сбу, маргарита симоньян
Политика, Мария Захарова, СБУ, Маргарита Симоньян
18:51 01.04.2024 (обновлено: 18:53 01.04.2024)
 
Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", заявила Захарова

Захарова: киевский режим решил отметить 1 апреля "идиотической новостью"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Киев решил отметить 1 апреля "идиотической новостью", указала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так, она прокомментировала сообщение об объявлении главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян подозреваемой в призывах к геноциду украинцев.
Ранее СБУ заочно сообщила о подозрении Симоньян по статьям "геноцид", "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "пропаганда войны", "оправдание, признание правомерной, отрицание российской военной спецоперации против Украины, прославление ее участников".
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"Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью - не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику", — отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, но ни к каким последствиям это не привело.
 
ПолитикаМария ЗахароваСБУМаргарита Симоньян
 
 
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