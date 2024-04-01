https://1prime.ru/20240401/zapad-846939933.html

СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов

СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов - 01.04.2024, ПРАЙМ

СК начал проверку после обращения депутатов о расследовании терактов

Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по обращению депутатов Государственной Думы и общественных деятелей о необходимости расследования... | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T14:37+0300

2024-04-01T14:37+0300

2024-04-01T14:55+0300

россия

ск

терроризм

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/83176/98/831769816_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_428d1dc5dfb47bcc5396ec029898915c.jpg

МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. Следственный комитет Российской Федерации начал проверку по обращению депутатов Государственной Думы и общественных деятелей о необходимости расследования террористических атак США, Украины и стран Запада против России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК."По итогам рассмотрения обращения депутатов Государственной думы А.Л.Красова, Н.М. Харитонова, Я.В. Лантратовой и общественных деятелей А.Г. Дугина и А.Л. Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка", - сказано в сообщении ведомства.Кроме того, в ходе проверки следствие намерено внимательно изучить предоставленные данные, на основе которых будет принято процессуальное решение.Ранее МИД России сообщал, что Россия собирается обратиться в международные судебные инстанции после направления Киеву ноты по антитеррору.По требованиям, представленным в этой ноте, российская сторона требует ареста и выдачи всех лиц, причастных к терактам, согласно Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.В требованиях также фигурирует арест главы Службы безопасности Украины, Василия Малюка, который признался в организации взрыва Крымского моста и раскрыл детали других терактов в России.

https://1prime.ru/20240401/crocus-846939146.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ск, терроризм, новости