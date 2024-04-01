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Зависимость экономики России от экспорта рекордно снизилась, пишут СМИ

Зависимость экономики России от экспорта рекордно снизилась, пишут СМИ - 01.04.2024, ПРАЙМ

Зависимость экономики России от экспорта рекордно снизилась, пишут СМИ

Внутренний спрос в России на фоне санкционного противостояния становится более важным, сообщает РБК. | 01.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-01T11:38+0300

2024-04-01T11:38+0300

2024-04-01T11:44+0300

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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Внутренний спрос в России на фоне санкционного противостояния становится более важным, сообщает РБК. По данным агентства, в 2023 году доля экспорта в структуре российской экономики рекордно снизилась до уровня середины 1990-х годов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что доля экспорта товаров и услуг в составе ВВП России в 2023 году стала рекордно низкой по крайней мере с 2011 года. С этого года ВВП представляют по новой методологии — с использованием условной жилой ренты и расходов на системы вооружения, что повысило номинальный ВВП на 7–9% в сравнении со старым методом. Если же ориентироваться на данные Росстата, составленные по методике 1995–2010 годов, то доля экспорта стала минимальной за весь период ее существования с 1995 года, добавили авторы материала.По данным РБК со ссылкой на Росстат, в 2023 году экспорт обеспечил 23,3% ВВП по новому методу (27,7% в 2022 году). При этом средняя доля в 2011–2022 годах составила 27,5%. Согласно данным ЦБ РФ, в прошлом году экспорт товаров и услуг составил 465,4 миллиарда долларов, что на 27% меньше, чем в 2022 году. Причем на экспорт товаров приходится 424 миллиарда долларов. РБК также отмечает, что чистый экспорт, представляющий собой разность экспорта и импорта (непосредственно является компонентом формулы ВВП) за счет частичного восстановления импорта, составил 4,3% в структуре ВВП. Это самое минимальное значение с 1997 года. В 2023 году импорт восстановился с исторического минимума в 15% в 2022 году до 19%. При этом в 2011–2021 годах он стабильно был выше 20%.В ЦБ РФ пояснили РБК, что экспорт в 2023 году снизился в основном из-за сокращения стоимостных объемов поставок минерального сырья в условиях ухудшения международной ценовой конъюнктуры. Экономист Bloomberg Economics по России и Центральной и Восточной Европе Александр Исаков рассказал агентству, что сокращение доли экспорта в ВВП нельзя назвать однозначно ни негативным, ни позитивным. Оно является результатом не только геополитических событий последних лет, но и решений, принятых странами-конкурентами России во внутренней экономической и промышленной политике.Отмечается, что при снизившейся доле экспорта экономика РФ в 2023 году показала одни из самых высоких темпов роста за последние десять лет (3,6% согласно первой оценке Росстата). При этом в 2022 году, когда доля экспорта была намного выше (примерно 28%), наблюдался экономический спад.

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