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В России вступил в силу федеральный закон о северном завозе - 01.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России вступил в силу федеральный закон о северном завозе
В России вступил в силу федеральный закон о северном завозе - 01.04.2024, ПРАЙМ
В России вступил в силу федеральный закон о северном завозе
В России с 1 апреля вступил в силу закон о северном завозе, позволяющий своевременно и по низким ценам доставлять на северные территории товары первой... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T05:22+0300
2024-04-01T05:22+0300
экономика
северный завоз
крайний север
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступил в силу закон о северном завозе, позволяющий своевременно и по низким ценам доставлять на северные территории товары первой необходимости. Северный завоз является комплексом действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение более трех миллионов человек. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о северном завозе, который заработал с 1 апреля, в августе 2023 года. До этого единой нормативно-правовой базы, определяющей порядок взаимодействия участников северного завоза, их права и обязанности, не существовало. Вступивший в силу документ, в частности, закрепил понятия "территория северного завоза", "территория с ограниченными сроками завоза грузов". Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Министерство будет формировать его план, заниматься утверждением маршрута и графика движения судов, которые задействованы в регулярных каботажных перевозках, а также мониторингом доставки грузов. К грузам северного завоза, которые будут в приоритетном порядке поставляться в районы Крайнего Севера, отнесены товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания - всего около 160 наименований. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты. С помощью федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз") предполагается обеспечить централизованное планирование доставки и своевременно выявлять риски сбоя поставок тех или иных грузов. Кроме того, ФГИС поможет построить оптимальные по продолжительности и стоимости логистические маршруты доставки важных товаров. Ещё одна функция будущего ресурса - обеспечение специальной маркировки грузов северного завоза. Также система позволит автоматизировать сбор статистической информации. Ресурс будет интегрирован с единой информационной системой в сфере закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и рядом других цифровых платформ. Планируется, что ФГИС севзавоза будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в течение 2024-2026 годов. В перечень территорий, куда при поддержке государства будут доставляться грузы в рамках северного завоза, вошли населенные пункты 21 субъекта РФ: республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской и Тюменской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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северный завоз, крайний север
Экономика, северный завоз, крайний север
05:22 01.04.2024
 
В России вступил в силу федеральный закон о северном завозе

В России с 1 апреля вступил в силу федеральный закон о северном завозе

© Фото : NASA Goddard Space Flight Center!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011
!Таяние льда в Арктике. 12 июля 2011 - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
© Фото : NASA Goddard Space Flight Center
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МОСКВА, 1 апр - ПРАЙМ. В России с 1 апреля вступил в силу закон о северном завозе, позволяющий своевременно и по низким ценам доставлять на северные территории товары первой необходимости.
Северный завоз является комплексом действий для обеспечения жителей труднодоступных территорий Крайнего Севера жизненно необходимыми товарами, продовольствием, медикаментами и другими грузами, предназначенными для реализации инвестиционных проектов в этих же труднодоступных местностях. Посредством северного завоза обеспечивается снабжение более трех миллионов человек.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о северном завозе, который заработал с 1 апреля, в августе 2023 года. До этого единой нормативно-правовой базы, определяющей порядок взаимодействия участников северного завоза, их права и обязанности, не существовало. Вступивший в силу документ, в частности, закрепил понятия "территория северного завоза", "территория с ограниченными сроками завоза грузов".
Единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития РФ. Министерство будет формировать его план, заниматься утверждением маршрута и графика движения судов, которые задействованы в регулярных каботажных перевозках, а также мониторингом доставки грузов.
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К грузам северного завоза, которые будут в приоритетном порядке поставляться в районы Крайнего Севера, отнесены товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания - всего около 160 наименований. На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты.
С помощью федеральной государственной информационной системы мониторинга северного завоза (ФГИС "Северный завоз") предполагается обеспечить централизованное планирование доставки и своевременно выявлять риски сбоя поставок тех или иных грузов. Кроме того, ФГИС поможет построить оптимальные по продолжительности и стоимости логистические маршруты доставки важных товаров. Ещё одна функция будущего ресурса - обеспечение специальной маркировки грузов северного завоза. Также система позволит автоматизировать сбор статистической информации.
Ресурс будет интегрирован с единой информационной системой в сфере закупок, государственной информационной системой электронных перевозочных документов, единой системой мониторинга перевалки грузов в морских портах, системой государственного портового контроля и рядом других цифровых платформ. Планируется, что ФГИС севзавоза будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в течение 2024-2026 годов.
В перечень территорий, куда при поддержке государства будут доставляться грузы в рамках северного завоза, вошли населенные пункты 21 субъекта РФ: республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Саха (Якутия) и Тыва, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Магаданской, Мурманской, Сахалинской и Тюменской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
 
Экономикасеверный завозкрайний север
 
 
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