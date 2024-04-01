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НАТО загребает жар руками украинцев, заявил дипломат Гаврилов
НАТО загребает жар руками украинцев, заявил дипломат Гаврилов - 01.04.2024, ПРАЙМ
НАТО загребает жар руками украинцев, заявил дипломат Гаврилов
НАТО делает свои ставки на Украине. Он хочет нанести "стратегическое поражение" России, но опасается втягиваться в конфликт. Об этом заявил РИА Новости глава... | 01.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-01T09:13+0300
2024-04-01T09:13+0300
2024-04-01T09:13+0300
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ВЕНА, 1 апр - ПРАЙМ. НАТО делает свои ставки на Украине. Он хочет нанести "стратегическое поражение" России, но опасается втягиваться в конфликт. Об этом заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "У натовского Брюсселя свои ставки в конфликте на Украине, а именно – нанести "стратегическое поражение" России. Но реально втягиваться в конфликт они опасаются, загребая жар руками украинцев", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО. Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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нато, украина, россия
Политика, НАТО, УКРАИНА, РОССИЯ
НАТО загребает жар руками украинцев, заявил дипломат Гаврилов
Гаврилов: НАТО опасается втягиваться в конфликт и загребает жар руками украинцев
ВЕНА, 1 апр - ПРАЙМ. НАТО делает свои ставки на Украине. Он хочет нанести "стратегическое поражение" России, но опасается втягиваться в конфликт. Об этом заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"У натовского Брюсселя свои ставки в конфликте на Украине, а именно – нанести "стратегическое поражение" России. Но реально втягиваться в конфликт они опасаются, загребая жар руками украинцев", — сказал он в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.
Четвертого апреля исполняется 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Украина для НАТО является полем боя с Россией, заявил дипломат Гаврилов