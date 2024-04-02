https://1prime.ru/20240402/aktivnost-846996950.html
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков - 02.04.2024, ПРАЙМ
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою террористическую активность, военнослужащие РФ ведут работу по ее снижению и исключению, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:13+0300
2024-04-02T13:13+0300
2024-04-02T13:14+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, военнослужащие РФ ведут работу по ее снижению и исключению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ему был задан вопрос об атаке беспилотников по нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. "Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", — заявил пресс-секретарь журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА, которые не нанесли серьезных разрушений. Технологический процесс предприятий также не нарушился. Однако при атаке пострадали 12 человек.
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дмитрий песков, украина, терроризм
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, терроризм
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Песков: военные работают, чтобы снизить террористическую активность киевского режима
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, военнослужащие РФ ведут работу по ее снижению и исключению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ему был задан вопрос об атаке беспилотников по нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.
"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", — заявил пресс-секретарь журналистам.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА, которые не нанесли серьезных разрушений. Технологический процесс предприятий также не нарушился. Однако при атаке пострадали 12 человек.
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