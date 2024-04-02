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Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков - 02.04.2024, ПРАЙМ
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков
Киевский режим продолжает свою террористическую активность, военнослужащие РФ ведут работу по ее снижению и исключению, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:13+0300
2024-04-02T13:14+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, военнослужащие РФ ведут работу по ее снижению и исключению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ему был задан вопрос об атаке беспилотников по нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. "Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", — заявил пресс-секретарь журналистам. Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА, которые не нанесли серьезных разрушений. Технологический процесс предприятий также не нарушился. Однако при атаке пострадали 12 человек.
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дмитрий песков, украина, терроризм
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, УКРАИНА, терроризм
13:13 02.04.2024 (обновлено: 13:14 02.04.2024)
 
Киевский режим продолжает террористическую активность, заявил Песков

Песков: военные работают, чтобы снизить террористическую активность киевского режима

© РИА Новости . Александр Казаков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Александр Казаков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, военнослужащие РФ ведут работу по ее снижению и исключению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ему был задан вопрос об атаке беспилотников по нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.
"Это больше все-таки относится вопрос к компетенции министерства обороны, наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии – полностью исключить", — заявил пресс-секретарь журналистам.
Ранее власти Татарстана сообщили, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака БПЛА, которые не нанесли серьезных разрушений. Технологический процесс предприятий также не нарушился. Однако при атаке пострадали 12 человек.
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Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковУКРАИНАтерроризм
 
 
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