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Тренд вверх. Рынки бьют по максимумам - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Тренд вверх. Рынки бьют по максимумам
Тренд вверх. Рынки бьют по максимумам - 02.04.2024, ПРАЙМ
Тренд вверх. Рынки бьют по максимумам
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T08:58+0300
2024-04-02T08:58+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
?1712037499
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию понедельника, теряя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 87,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии и числу открытых вакансий на рынке труда в Штатах. По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,9%, закончив сессию в районе 3 363 пунктов. При этом в ходе торгов был установлен новый максимум с февраля 2022 года. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских бумагах. Несмотря на противоречивые настроения на внешних фондовых площадках, поддержку им окажет ситуация в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбиржи продолжить восходящую динамику и вновь обновить локальные максимумы. При этом текущая техническая картина говорит в пользу продолжения роста – все тренды направлены вверх, а целью движения вверх может стать диапазон 3 400 – 3 500 пунктов. На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 92,4 рубля, евро и юань подтягиваются в пределах 0,2%, поднявшись до 99,3 и 12,7 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенных движений рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на снижение предложения иностранных валют со стороны экспортеров, фактором, сдерживающим продажи в рубле, будет дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в верхней половине коридора 85 – 90 долларов за баррель. В такой ситуации ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в середине диапазона 90 – 95 рублей, а сам диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты на ближайшие недели.
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Богдан Зварич
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, индекс мосбиржи
Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, индекс Мосбиржи
08:58 02.04.2024
 

Тренд вверх. Рынки бьют по максимумам

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Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
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Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию понедельника, теряя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 87,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии и числу открытых вакансий на рынке труда в Штатах.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,9%, закончив сессию в районе 3 363 пунктов. При этом в ходе торгов был установлен новый максимум с февраля 2022 года. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских бумагах. Несмотря на противоречивые настроения на внешних фондовых площадках, поддержку им окажет ситуация в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбиржи продолжить восходящую динамику и вновь обновить локальные максимумы. При этом текущая техническая картина говорит в пользу продолжения роста – все тренды направлены вверх, а целью движения вверх может стать диапазон 3 400 – 3 500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 92,4 рубля, евро и юань подтягиваются в пределах 0,2%, поднявшись до 99,3 и 12,7 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенных движений рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на снижение предложения иностранных валют со стороны экспортеров, фактором, сдерживающим продажи в рубле, будет дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в верхней половине коридора 85 – 90 долларов за баррель. В такой ситуации ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в середине диапазона 90 – 95 рублей, а сам диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты на ближайшие недели.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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