Тренд вверх. Рынки бьют по максимумам - 02.04.2024, ПРАЙМ
Тренд вверх. Рынки бьют по максимумам
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T08:58+0300
2024-04-02T08:58+0300
2024-04-02T08:58+0300
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
индекс мосбиржи
?1712037499
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию понедельника, теряя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 87,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии и числу открытых вакансий на рынке труда в Штатах. По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,9%, закончив сессию в районе 3 363 пунктов. При этом в ходе торгов был установлен новый максимум с февраля 2022 года. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских бумагах. Несмотря на противоречивые настроения на внешних фондовых площадках, поддержку им окажет ситуация в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбиржи продолжить восходящую динамику и вновь обновить локальные максимумы. При этом текущая техническая картина говорит в пользу продолжения роста – все тренды направлены вверх, а целью движения вверх может стать диапазон 3 400 – 3 500 пунктов. На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 92,4 рубля, евро и юань подтягиваются в пределах 0,2%, поднявшись до 99,3 и 12,7 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенных движений рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на снижение предложения иностранных валют со стороны экспортеров, фактором, сдерживающим продажи в рубле, будет дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в верхней половине коридора 85 – 90 долларов за баррель. В такой ситуации ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в середине диапазона 90 – 95 рублей, а сам диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты на ближайшие недели.
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы продолжают тенденцию понедельника, теряя до 0,4%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает обновлять локальные максимумы, прибавляя 0,5% и торгуясь в районе 87,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию предварительных данных по инфляции в Германии и числу открытых вакансий на рынке труда в Штатах.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи поднялся на 0,9%, закончив сессию в районе 3 363 пунктов. При этом в ходе торгов был установлен новый максимум с февраля 2022 года. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских бумагах. Несмотря на противоречивые настроения на внешних фондовых площадках, поддержку им окажет ситуация в ценах на нефть. Это позволит индексу Мосбиржи продолжить восходящую динамику и вновь обновить локальные максимумы. При этом текущая техническая картина говорит в пользу продолжения роста – все тренды направлены вверх, а целью движения вверх может стать диапазон 3 400 – 3 500 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.30 мск доллар прибавляет 0,3%, торгуясь в районе 92,4 рубля, евро и юань подтягиваются в пределах 0,2%, поднявшись до 99,3 и 12,7 рубля соответственно. В ходе сессии не ожидаем существенных движений рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на снижение предложения иностранных валют со стороны экспортеров, фактором, сдерживающим продажи в рубле, будет дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в верхней половине коридора 85 – 90 долларов за баррель. В такой ситуации ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль в середине диапазона 90 – 95 рублей, а сам диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты на ближайшие недели.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.