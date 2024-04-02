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Новак отчитался о поставках российской нефти в АТР - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Новак отчитался о поставках российской нефти в АТР
Новак отчитался о поставках российской нефти в АТР - 02.04.2024, ПРАЙМ
Новак отчитался о поставках российской нефти в АТР
Россия перенаправила весь выпавший из-за санкций нефтяной экспорт, на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 2023 году пришлось 80% российского экспорта нефти и... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:05+0300
2024-04-02T15:05+0300
энергетика
атр
россия
александр новак
нефть
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия перенаправила весь выпавший из-за санкций нефтяной экспорт, на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 2023 году пришлось 80% российского экспорта нефти и 35% нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "И сегодня нам удалось полностью переориентировать весь выпавший после введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов на новые рынки. В прошлом году основными покупателями российской нефти стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом, в 2023 году в страны АТР было поставлено более 80% российской нефти и более 35% нефтепродуктов", - отметил Новак.
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атр, россия, александр новак, нефть
Энергетика, АТР, РОССИЯ, Александр Новак, Нефть
15:05 02.04.2024
 
Новак отчитался о поставках российской нефти в АТР

Новак: Россия поставила в АТР 80% всей экспортируемой нефти и 35% нефтепродуктов

© fotolia.com / Nightman1965Танкер в море.
Танкер в море. - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© fotolia.com / Nightman1965
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Россия перенаправила весь выпавший из-за санкций нефтяной экспорт, на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 2023 году пришлось 80% российского экспорта нефти и 35% нефтепродуктов, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"И сегодня нам удалось полностью переориентировать весь выпавший после введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов на новые рынки. В прошлом году основными покупателями российской нефти стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В целом, в 2023 году в страны АТР было поставлено более 80% российской нефти и более 35% нефтепродуктов", - отметил Новак.
 
ЭнергетикаАТРРОССИЯАлександр НовакНефть
 
 
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