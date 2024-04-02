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В ВТБ ждут роста в России доли продаваемых в кредит новых автомобилей

В ВТБ ждут роста в России доли продаваемых в кредит новых автомобилей - 02.04.2024, ПРАЙМ

В ВТБ ждут роста в России доли продаваемых в кредит новых автомобилей

Доля кредитных сделок по итогам 2024 года на авторынке РФ вырастет почти на 8 процентных пунктов и приблизится к рекордным 24%, а в сегменте новых машин -... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:05+0300

2024-04-02T13:05+0300

2024-04-02T13:05+0300

экономика

втб

кредит

покупка автомобиля

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Доля кредитных сделок по итогам 2024 года на авторынке РФ вырастет почти на 8 процентных пунктов и приблизится к рекордным 24%, а в сегменте новых машин - увеличится более чем на 19 процентных пунктов, до почти 70%, прогнозируют в ВТБ. "По прогнозам ВТБ, в 2024 году доля кредитных сделок на авторынке увеличится почти на 8 процентных пунктов и приблизится к рекордным 24%. Наиболее выраженная динамика будет наблюдаться в сегменте новых машин. Здесь доля сделок с привлечением заемных средств вырастет более чем на 19 процентных пунктов и подберется к отметке 70%", - сказано в сообщении. Драйверами выступят совместные программы банков и автопроизводителей, а также господдержка. Рост произойдет и на фоне увеличения ассортимента машин, что стимулирует заемщиков возвращаться к ранее отложенным сделкам, считают в банке. На рынке авто с пробегом, по оценке экспертов, доля кредитных продаж за год вырастет примерно на 3 процентных пункта, до 13%. Такой рост также обеспечит увеличение числа банковских программ для покупки подержанных машин и дилеров, реализующих авто с пробегом. Среди других факторов, влияющих на сегмент - ужесточившаяся риск-политика ЦБ по необеспеченным потребительским кредитам, которая сместила спрос физлиц в сторону залоговых инструментов. По данным банка, уже по итогам первого квартала доля кредитных продаж существенно выросла, прежде всего - по новым автомобилям, превысив 65%. "Конечно, сегмент "разогрелся" из-за ожидаемого роста цен с 1 апреля, и в ближайшее время темпы роста нормализуются", - пояснил вице-президент, начальник управления организации партнерских продаж авто ВТБ Владимир Высоцкий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

втб, кредит, покупка автомобиля