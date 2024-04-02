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Россиян предупредили об ажиотажном спросе на один автомобиль

Россиян предупредили об ажиотажном спросе на один автомобиль - 02.04.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об ажиотажном спросе на один автомобиль

Все три тысячи автомобилей Solaris, которые выпускает завод в Санкт-Петербурге, разберут очень быстро, пишет "Российская газета" со ссылкой на генерального... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T16:11+0300

2024-04-02T16:11+0300

2024-04-02T16:51+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Все три тысячи автомобилей Solaris, которые выпускает завод в Санкт-Петербурге, разберут очень быстро, пишет "Российская газета" со ссылкой на генерального директора по продажам новых автомобилей дилерского холдинга "Авилон" Рената Тюктеева."Здесь нет смысла выделять из четырех моделей наиболее востребованные, все они будут быстро проданы. За какой период автомобили Solaris будут полностью распроданы, учитывая ограниченное количество машинокомплектов для их производства, сейчас сложно прогнозировать: сколько произведут, столько и быстро продадут", - сказал он.По данным газеты, в модельный ряд Solaris вошли седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, седан Solaris KRS и кросс-хэтчбек Solaris KRX, они же собранные из оставшихся на предприятии машинокомплектов Hyundai Solaris и Creta, Kia Rio и Rio X.В феврале 2024 года петербургский ООО "Автомобильный завод "АГР", бывший предприятием Hyundai, запустил выпуск автомобилей под брендом Solaris.

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авто, россия, спрос, hyundai, новости