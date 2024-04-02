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В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
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В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ
В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ
Жители Болгарии, проживающие рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим", о котором они "отзываются с любовью", опасаются последствий прихода нового владельца предприятия,... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:23+0300
2024-04-02T15:23+0300
энергетика
санкции против рф
болгария
лукойл
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Жители Болгарии, проживающие рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим", о котором они "отзываются с любовью", опасаются последствий прихода нового владельца предприятия, после которого их положение может ухудшится, а также не желают ухудшения отношений с Россией, передает агентство Блумберг. Агентство отмечает, что для Болгарии разрыв связей с Россией оказался "непростым делом", и страна "сталкивается с некоторым народным сопротивлением". Так некоторые местные жители "обвиняют" Украину в продолжении военного конфликта и опасаются того, что он может распространиться и на них. "При этом о "Лукойл Нефтохиме", в котором работают около 1,3 тысячи человек, отзываются с любовью. Они говорят о бесплатных расходных материалах, которые дети получают в первый день в школе, и о конкурентоспособной заработной плате. Они боятся, что хорошие дни скоро закончатся", - пишет Блумберг. По словам собеседницы агентства, которая владеет магазином в городе Камено, люди "пугаются": старшему поколению сложно найти работу, а местные жители не уверены в том, как будет организовывать дальнейшую работу новый владелец НПЗ. Запрет на переработку российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл Нефтохим" в Бургасе вступил в силу 1 марта. В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года. По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023 года заработал почти 1 миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее, в связи со стремлением Софии ограничить операции с российской нефтью компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
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санкции против рф, болгария, лукойл
Энергетика, санкции против РФ, БОЛГАРИЯ, Лукойл
15:23 02.04.2024
 
В Болгарии опасаются последствий ухода "Лукойл Нефтохим", пишет СМИ

Bloomberg: жители Болгарии опасаются негативных последствий ухода "Лукойл Нефтохим"

© Фото : Unsplash/Kate KrasautsavaСофия, Болгария
София, Болгария - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : Unsplash/Kate Krasautsava
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Жители Болгарии, проживающие рядом с НПЗ "Лукойл Нефтохим", о котором они "отзываются с любовью", опасаются последствий прихода нового владельца предприятия, после которого их положение может ухудшится, а также не желают ухудшения отношений с Россией, передает агентство Блумберг.
Агентство отмечает, что для Болгарии разрыв связей с Россией оказался "непростым делом", и страна "сталкивается с некоторым народным сопротивлением". Так некоторые местные жители "обвиняют" Украину в продолжении военного конфликта и опасаются того, что он может распространиться и на них.
"При этом о "Лукойл Нефтохиме", в котором работают около 1,3 тысячи человек, отзываются с любовью. Они говорят о бесплатных расходных материалах, которые дети получают в первый день в школе, и о конкурентоспособной заработной плате. Они боятся, что хорошие дни скоро закончатся", - пишет Блумберг.
По словам собеседницы агентства, которая владеет магазином в городе Камено, люди "пугаются": старшему поколению сложно найти работу, а местные жители не уверены в том, как будет организовывать дальнейшую работу новый владелец НПЗ.
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12:08
Запрет на переработку российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл Нефтохим" в Бургасе вступил в силу 1 марта.
В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
По данным секретного доклада, подготовленного для парламента Болгарии и попавшего в распоряжение издания Politico, НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе с момента введения льготы 5 февраля 2023 года заработал почти 1 миллиард долларов. В свою очередь, "Лукойл" заявил, что выплачивает налоги в установленные сроки и полностью выполняет обязательства перед бюджетом республики. Тем не менее, в связи со стремлением Софии ограничить операции с российской нефтью компания указала, что пересмотрит стратегию в отношении своих активов в Болгарии, не исключая возможность продажи бизнеса в этой стране.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.
 
Энергетикасанкции против РФБОЛГАРИЯЛукойл
 
 
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