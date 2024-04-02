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Царь-бомба для Украины: британцы раскрыли главный боевой козырь России - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Царь-бомба для Украины: британцы раскрыли главный боевой козырь России
Царь-бомба для Украины: британцы раскрыли главный боевой козырь России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Царь-бомба для Украины: британцы раскрыли главный боевой козырь России
К проблемам недостаточности укреплений и нехватки ресурсов, от которых страдают ВСУ, добавилась новая напасть – российские планирующие бомбы. Они могут... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T10:56+0300
2024-04-02T10:56+0300
спецоперация на украине
авиабомбы aasm
россия
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. К проблемам недостаточности укреплений и нехватки ресурсов, от которых страдают ВСУ, добавилась новая напасть – российские планирующие бомбы. Они могут полностью подавить боевой дух украинской армии, что станет основным преимуществом России на поле боя, пишет британское издание UnHerd.Украинская сторона сообщает, что в последнее время российская армия в ходе боевых действий начала чаще применять планирующую бомбу нового типа. Она представляет собой нечто среднее между ракетой и управляемой авиабомбой, причиняет значительные разрушения и сеет панику.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский надеется, что создание оборонительных укреплений для защиты Харькова окажется эффективной. Но этот оптимизм может не оправдаться, пишет издание.Во-первых, создание эшелонированной обороны продвигается медленно из-за нехватки финансирования: деньги поступили лишь в январе, а работы начались в марте. Темпы строительства недостаточны, а качество стройматериалов внушает сомнения. Во-вторых, Киев страдает от нехватки вооружений: поставки из США задерживаются. Тем временем Россия наращивает производство высокоэффективных планирующих бомб, оснащенных системой наведения и оперением. И активно их использует.Именно эти бомбы сыграли решающую роль в февральской победе Москвы в Авдеевке: они могут полностью разрушить многоэтажное здание, их трудно сбить, а мощные взрывы подавляют моральный дух ВСУ – даже опытные бойцы жалуются на тяжелые последствия. Планирующие бомбы станут главным козырем России на поле боя, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вероятно, это преимущество в полной мере проявится уже скоро, в ходе нового наступления под Харьковом, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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авиабомбы aasm, россия
Спецоперация на Украине, авиабомбы AASM, РОССИЯ
10:56 02.04.2024
 
Царь-бомба для Украины: британцы раскрыли главный боевой козырь России

UnHerd: Украина вряд ли справится с ударами российских планирующих бомб

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКорректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э)
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э) - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. К проблемам недостаточности укреплений и нехватки ресурсов, от которых страдают ВСУ, добавилась новая напасть – российские планирующие бомбы. Они могут полностью подавить боевой дух украинской армии, что станет основным преимуществом России на поле боя, пишет британское издание UnHerd.
Украинская сторона сообщает, что в последнее время российская армия в ходе боевых действий начала чаще применять планирующую бомбу нового типа. Она представляет собой нечто среднее между ракетой и управляемой авиабомбой, причиняет значительные разрушения и сеет панику.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский надеется, что создание оборонительных укреплений для защиты Харькова окажется эффективной. Но этот оптимизм может не оправдаться, пишет издание.
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
"Неизбежные потери": F-16 не защитят ВСУ от российских планирующих бомб
22 марта, 16:57
Во-первых, создание эшелонированной обороны продвигается медленно из-за нехватки финансирования: деньги поступили лишь в январе, а работы начались в марте. Темпы строительства недостаточны, а качество стройматериалов внушает сомнения. Во-вторых, Киев страдает от нехватки вооружений: поставки из США задерживаются. Тем временем Россия наращивает производство высокоэффективных планирующих бомб, оснащенных системой наведения и оперением. И активно их использует.
Именно эти бомбы сыграли решающую роль в февральской победе Москвы в Авдеевке: они могут полностью разрушить многоэтажное здание, их трудно сбить, а мощные взрывы подавляют моральный дух ВСУ – даже опытные бойцы жалуются на тяжелые последствия. Планирующие бомбы станут главным козырем России на поле боя, признал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Вероятно, это преимущество в полной мере проявится уже скоро, в ходе нового наступления под Харьковом, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на Украинеавиабомбы AASMРОССИЯ
 
 
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