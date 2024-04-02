Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/brent-846993423.html
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября - 02.04.2024, ПРАЙМ
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября
Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:52+0300
2024-04-02T11:57+0300
экономика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.50 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,59%, до 88,8 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 85,14 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20240401/oil-846940833.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, brent
Экономика, Нефть, Brent
11:52 02.04.2024 (обновлено: 11:57 02.04.2024)
 
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября

Цена нефти WTI выросла на 1,71% и впервые с 30 октября превысила 85 долларов за баррель

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.50 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,59%, до 88,8 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 85,14 доллара за баррель.
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
Ограничение добычи нефти ОПЕК+ сыграло на руку США, пишут СМИ
Вчера, 15:00
 
ЭкономикаНефтьBrent
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала