https://1prime.ru/20240402/brent-846993423.html
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября - 02.04.2024, ПРАЙМ
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября
Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:52+0300
2024-04-02T11:52+0300
2024-04-02T11:57+0300
экономика
нефть
brent
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.50 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,59%, до 88,8 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 85,14 доллара за баррель.
https://1prime.ru/20240401/oil-846940833.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_0dc1231456c12ee199fb2160d9573f69.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, brent
Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября
Цена нефти WTI выросла на 1,71% и впервые с 30 октября превысила 85 долларов за баррель
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.50 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,59%, до 88,8 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 85,14 доллара за баррель.
Ограничение добычи нефти ОПЕК+ сыграло на руку США, пишут СМИ