https://1prime.ru/20240402/brent-846993423.html

Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября

Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября - 02.04.2024, ПРАЙМ

Цена нефти WTI превысила 85 долларов за баррель впервые с 30 октября

Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:52+0300

2024-04-02T11:52+0300

2024-04-02T11:57+0300

экономика

нефть

brent

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут вторник днем более чем на 1,5%, а стоимость барреля марки WTI впервые с 30 октября прошлого года превысила 85 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 11.50 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,59%, до 88,8 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,71%, до 85,14 доллара за баррель.

https://1prime.ru/20240401/oil-846940833.html

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нефть, brent