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Украинская грязь мешает танкам Leopard и Abrams, пишут СМИ
Украинская грязь мешает танкам Leopard и Abrams, пишут СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ
Украинская грязь мешает танкам Leopard и Abrams, пишут СМИ
Тяжелая броня немецких Leopard и американских Abrams становится причиной того, что они застревают в грязи на Украине. Об этом сообщило издание Asia Times. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:28+0300
2024-04-02T13:28+0300
2024-04-02T13:28+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тяжелая броня немецких Leopard и американских Abrams становится причиной того, что они застревают в грязи на Украине. Об этом сообщило издание Asia Times. "Ключевой проблемой танков Leopard и Abrams является застревание в грязи на Украине, где их потом довольно легко уничтожить", — отмечает газета. По данным авторов материала, ВСУ устанавливают на указанные модели танков реактивную броню, что "ставит под сомнение работоспособность" из-за сильного утяжеления. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в зоне СВО уже десятки танков Leopard. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер ранее заявлял РИА Новости, что ВСУ неправильно используют Abrams в зоне СВО. Американское издание National Interest писало, что танки Abrams "значительно переоценены", и среди них еще будут потери. Издание призывало не рассматривать эту бронетехнику как "непобедимое чудесное оружие", а украинское издание Kyiv Post сообщило, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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танки leopard 2, abrams, сво
Спецоперация на Украине, танки Leopard 2, Abrams, СВО
Украинская грязь мешает танкам Leopard и Abrams, пишут СМИ
Asia Times: танки Leopard и Abrams застревают в грязи на Украине из-за тяжелой брони
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тяжелая броня немецких Leopard и американских Abrams становится причиной того, что они застревают в грязи на Украине. Об этом сообщило издание Asia Times.
"Ключевой проблемой танков Leopard и Abrams является застревание в грязи на Украине, где их потом довольно легко уничтожить", — отмечает газета.
По данным авторов материала, ВСУ устанавливают на указанные модели танков реактивную броню, что "ставит под сомнение работоспособность" из-за сильного утяжеления.
Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в зоне СВО уже десятки танков Leopard. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер ранее заявлял РИА Новости, что ВСУ неправильно используют Abrams в зоне СВО. Американское издание National Interest писало, что танки Abrams "значительно переоценены", и среди них еще будут потери. Издание призывало не рассматривать эту бронетехнику как "непобедимое чудесное оружие", а украинское издание Kyiv Post сообщило, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Сыграет решающую роль". Россия применила против ВСУ новый вид оружия