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Украинская грязь мешает танкам Leopard и Abrams, пишут СМИ

Украинская грязь мешает танкам Leopard и Abrams, пишут СМИ - 02.04.2024, ПРАЙМ

Украинская грязь мешает танкам Leopard и Abrams, пишут СМИ

Тяжелая броня немецких Leopard и американских Abrams становится причиной того, что они застревают в грязи на Украине. Об этом сообщило издание Asia Times. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:28+0300

2024-04-02T13:28+0300

2024-04-02T13:28+0300

спецоперация на украине

танки leopard 2

abrams

сво

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Тяжелая броня немецких Leopard и американских Abrams становится причиной того, что они застревают в грязи на Украине. Об этом сообщило издание Asia Times. "Ключевой проблемой танков Leopard и Abrams является застревание в грязи на Украине, где их потом довольно легко уничтожить", — отмечает газета. По данным авторов материала, ВСУ устанавливают на указанные модели танков реактивную броню, что "ставит под сомнение работоспособность" из-за сильного утяжеления. Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила в зоне СВО уже десятки танков Leopard. Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер ранее заявлял РИА Новости, что ВСУ неправильно используют Abrams в зоне СВО. Американское издание National Interest писало, что танки Abrams "значительно переоценены", и среди них еще будут потери. Издание призывало не рассматривать эту бронетехнику как "непобедимое чудесное оружие", а украинское издание Kyiv Post сообщило, что лучшие танки НАТО не оправдали ожиданий в конфликте на Украине. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

танки leopard 2, abrams, сво