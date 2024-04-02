https://1prime.ru/20240402/dron-846992836.html

Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN

Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN - 02.04.2024, ПРАЙМ

Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN

Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России, передает телеканал CNN со ссылкой на источник,... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T11:44+0300

2024-04-02T11:44+0300

2024-04-02T11:44+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России, передает телеканал CNN со ссылкой на источник, ознакомленный с украинской программой дронов."Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", - цитирует телеканал слова источника.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, удары ВСУ по нефтеперерабатывающим объектам в России спровоцировали рост мировых цен на нефть, в результате чего нефть марки Brent подорожала почти на 13 процентов в этом году. Рост цен на нефть вызывает особую обеспокоенность среди американских политиков. Хотя официальные лица в Вашингтоне не упоминают о ценах на энергоносители, они заявили, что не поддерживают инициативу Киева наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. "Мы уже давно заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки внутри России", - сказал один из чиновников в интервью CNN."Такова была сделка с Украиной: Мы дадим вам деньги, мы дадим вам оружие, но держитесь подальше от экспортных мощностей, держитесь подальше от российских энергоносителей, потому что мы не хотим масштабного энергетического кризиса", - приводит издание слвоа одного из чиновников.В издании заключили, что тупиковая ситуация, в которой оказался Вашингтон в вопросе финансирования Украины, и кадровые перемены в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий.Ранее также сообщалось, что украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.

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