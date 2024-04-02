https://1prime.ru/20240402/dron-846992836.html
Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN
Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN - 02.04.2024, ПРАЙМ
Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN
Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России, передает телеканал CNN со ссылкой на источник,... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:44+0300
2024-04-02T11:44+0300
2024-04-02T11:44+0300
спецоперация на украине
украина
сша
новости
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_213303051d84040ba49634614c2c763d.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России, передает телеканал CNN со ссылкой на источник, ознакомленный с украинской программой дронов."Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", - цитирует телеканал слова источника.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, удары ВСУ по нефтеперерабатывающим объектам в России спровоцировали рост мировых цен на нефть, в результате чего нефть марки Brent подорожала почти на 13 процентов в этом году. Рост цен на нефть вызывает особую обеспокоенность среди американских политиков. Хотя официальные лица в Вашингтоне не упоминают о ценах на энергоносители, они заявили, что не поддерживают инициативу Киева наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. "Мы уже давно заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки внутри России", - сказал один из чиновников в интервью CNN."Такова была сделка с Украиной: Мы дадим вам деньги, мы дадим вам оружие, но держитесь подальше от экспортных мощностей, держитесь подальше от российских энергоносителей, потому что мы не хотим масштабного энергетического кризиса", - приводит издание слвоа одного из чиновников.В издании заключили, что тупиковая ситуация, в которой оказался Вашингтон в вопросе финансирования Украины, и кадровые перемены в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий.Ранее также сообщалось, что украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
https://1prime.ru/20240313/russia-846269739.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/846992012_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0bcdae1c2f1faf5b9aff463aa6cbd5fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, новости, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, Новости, РОССИЯ
Запад помогает Киеву атаковать дронами российские объекты, сообщает CNN
CNN: Украина прорабатывает планы атак БПЛА в России вместе с союзниками
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
Украина совместно с союзниками разрабатывает планы полетов беспилотников для атаки целей на территории России, передает
телеканал CNN со ссылкой на источник, ознакомленный с украинской программой дронов.
"Эти полеты заранее определяются с нашими союзниками, летательный аппарат следует плану полета, что позволяет нам наносить удары по целям с точностью до нескольких метров", - цитирует телеканал слова источника.
Согласно изданию, удары ВСУ по нефтеперерабатывающим объектам в России спровоцировали рост мировых цен на нефть, в результате чего нефть марки Brent подорожала почти на 13 процентов в этом году. Рост цен на нефть вызывает особую обеспокоенность среди американских политиков.
Хотя официальные лица в Вашингтоне не упоминают о ценах на энергоносители, они заявили, что не поддерживают инициативу Киева наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. "Мы уже давно заявили, что не поощряем и не поддерживаем атаки внутри России", - сказал один из чиновников в интервью CNN.
"Такова была сделка с Украиной: Мы дадим вам деньги, мы дадим вам оружие, но держитесь подальше от экспортных мощностей, держитесь подальше от российских энергоносителей, потому что мы не хотим масштабного энергетического кризиса", - приводит издание слвоа одного из чиновников.
В издании заключили, что тупиковая ситуация, в которой оказался Вашингтон в вопросе финансирования Украины, и кадровые перемены в Белом доме в следующем году могут дать Киеву некоторую свободу действий.
Ранее также сообщалось, что украинские БПЛА с начала марта атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.
Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу