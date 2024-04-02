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Франция увеличит производство гаубиц САУ Caesar
Франция увеличит производство гаубиц САУ Caesar - 02.04.2024, ПРАЙМ
Франция увеличит производство гаубиц САУ Caesar
Франция нарастит производство самоходных артиллерийских гаубиц Caesar до 12 единиц в месяц. Об этом в рамках встречи с государственным секретарем Соединенных... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:10+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Франция нарастит производство самоходных артиллерийских гаубиц Caesar до 12 единиц в месяц. Об этом в рамках встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном объявил министр обороны страны Себастьен Лекорню."Пушки Caesar стали символом артиллерийской коалиции были значительно увеличены производственные мощности с двух единиц до шести в месяц и, возможно, впервые озвучим цифру… мы собираемся в будущем увеличить производство до 12 пушек Caesar в месяц", - сказал глава Минобороны Франции.Лекорню подчеркнул, что инициатива нарастить производство вооружения связана не только с необходимостью поддержки Украины, но и для партнеров в Евросоюзе и НАТО.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" по территории России и поставке Украине ракет средней и большой дальности. Он также сказал, что Франция будет следить за тем, чтобы Россия "не выиграла эту войну".На встрече с лидерами оппозиции, Макрон подчеркнул, что у Франции "нет границ и красных линий" в вопросе помощи Украине.
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Вооружения, ФРАНЦИЯ, ЕС, НАТО, оружие, Новости
Франция увеличит производство гаубиц САУ Caesar
Лекорню: Франция увеличит производство гаубиц САУ Caesar до 12 единиц в месяц
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Франция нарастит производство самоходных артиллерийских гаубиц Caesar до 12 единиц в месяц. Об этом в рамках встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном объявил министр обороны страны Себастьен Лекорню.
"Пушки Caesar стали символом артиллерийской коалиции были значительно увеличены производственные мощности с двух единиц до шести в месяц и, возможно, впервые озвучим цифру… мы собираемся в будущем увеличить производство до 12 пушек Caesar в месяц", - сказал глава Минобороны Франции.
Лекорню подчеркнул, что инициатива нарастить производство вооружения связана не только с необходимостью поддержки Украины, но и для партнеров в Евросоюзе и НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил о создании "девятой коалиции для глубоких ударов" по территории России и поставке Украине ракет средней и большой дальности. Он также сказал, что Франция будет следить за тем, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
На встрече с лидерами оппозиции, Макрон подчеркнул, что у Франции "нет границ и красных линий" в вопросе помощи Украине.