Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта - 02.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/garantiya--846975449.html
Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта
Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта - 02.04.2024, ПРАЙМ
Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта
В российских дилерских центрах появились автомобили ушедших или приостановивших деятельность в России брендов с официальной гарантией. Как это работает и стоит... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T03:30+0300
2024-04-02T03:30+0300
экономика
эксклюзив
авто
спрос на легковые авто
https://cdnn.1prime.ru/img/76296/43/762964391_0:93:3388:2000_1920x0_80_0_0_857af4ef7a810ac787857e66cb972a8b.jpg
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В российских дилерских центрах появились автомобили ушедших или приостановивших деятельность в России брендов с официальной гарантией. Как это работает и стоит ли вообще учитывать этот момент при покупке, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.“Некоторые зарубежные автоконцерны официально не покинули российский рынок, а только приостановили прямые поставки в нашу страну. Например, покупая автомобиль Subaru, ввезенный дилером по параллельному импорту, до сих пор можно получить гарантию производителя. Аналогичная ситуация с моделями брендов Honda и Kia. Представительства большинства брендов не прекращали работу в нашей стране. А вот автомобили Nissan, собранные на российском заводе из оставшихся машинокомплектов, уже имеют гарантию местного производителя”, - пояснил он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ некоторых случаях для поощрения продаж гарантию предлагают сами дилеры, занимающиеся продажей автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Дилерская гарантия практически не отличается от официальной, с одним исключением: на ТО и сервис можно приехать только в тот автосалон, где совершалась покупка. С гарантией от производителя можно обратиться в сертифицированный центр бренда в любом городе.Если бренд не покидал Россию официально, такие центры остались, может быть, в меньших количествах, чем раньше. Поэтому, если вы рассматриваете покупку автомобиля с официальной или дилерской гарантией, оцените наличие сервисных центров в близкой доступности.Гарантия, как и прежде, полезна при покупке нового автомобиля. Она означает, что любой заводской брак и недоработка будут бесплатно устранены за счет производителя. В любом случае, продавцы автомобиля связаны с производителем и проводят ремонт и обслуживание по его регламенту, заключил Житнухин.
https://1prime.ru/20240329/citroen-846824499.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Ульяна Крайняя
https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76296/43/762964391_721:0:3388:2000_1920x0_80_0_0_01a5433e824170eee75b5ebb066a16db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эксклюзив, авто, спрос на легковые авто
Экономика, Эксклюзив, Авто, спрос на легковые авто
03:30 02.04.2024
 
Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта

Автоэксперт Житнухин: Honda и Kia можно получить с гарантией производителя

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкNissan Patrol
Nissan Patrol - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
%Экономические новости
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
Все материалы
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В российских дилерских центрах появились автомобили ушедших или приостановивших деятельность в России брендов с официальной гарантией. Как это работает и стоит ли вообще учитывать этот момент при покупке, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
“Некоторые зарубежные автоконцерны официально не покинули российский рынок, а только приостановили прямые поставки в нашу страну. Например, покупая автомобиль Subaru, ввезенный дилером по параллельному импорту, до сих пор можно получить гарантию производителя. Аналогичная ситуация с моделями брендов Honda и Kia. Представительства большинства брендов не прекращали работу в нашей стране. А вот автомобили Nissan, собранные на российском заводе из оставшихся машинокомплектов, уже имеют гарантию местного производителя”, - пояснил он.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
В некоторых случаях для поощрения продаж гарантию предлагают сами дилеры, занимающиеся продажей автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Дилерская гарантия практически не отличается от официальной, с одним исключением: на ТО и сервис можно приехать только в тот автосалон, где совершалась покупка. С гарантией от производителя можно обратиться в сертифицированный центр бренда в любом городе.
Если бренд не покидал Россию официально, такие центры остались, может быть, в меньших количествах, чем раньше. Поэтому, если вы рассматриваете покупку автомобиля с официальной или дилерской гарантией, оцените наличие сервисных центров в близкой доступности.
Гарантия, как и прежде, полезна при покупке нового автомобиля. Она означает, что любой заводской брак и недоработка будут бесплатно устранены за счет производителя. В любом случае, продавцы автомобиля связаны с производителем и проводят ремонт и обслуживание по его регламенту, заключил Житнухин.
На заводе PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi Motors в Калужской области - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2024
Citroen возвращается: обгонит ли он “Москвич” и вездесущих китайцев
29 марта, 02:02
 
ЭкономикаЭксклюзивАвтоспрос на легковые авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала