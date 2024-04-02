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Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта

Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта - 02.04.2024, ПРАЙМ

Как купить авто ушедших брендов с официальной гарантией - совет эксперта

В российских дилерских центрах появились автомобили ушедших или приостановивших деятельность в России брендов с официальной гарантией. Как это работает и стоит... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T03:30+0300

2024-04-02T03:30+0300

2024-04-02T03:30+0300

экономика

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. В российских дилерских центрах появились автомобили ушедших или приостановивших деятельность в России брендов с официальной гарантией. Как это работает и стоит ли вообще учитывать этот момент при покупке, рассказал агентству “Прайм” руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.“Некоторые зарубежные автоконцерны официально не покинули российский рынок, а только приостановили прямые поставки в нашу страну. Например, покупая автомобиль Subaru, ввезенный дилером по параллельному импорту, до сих пор можно получить гарантию производителя. Аналогичная ситуация с моделями брендов Honda и Kia. Представительства большинства брендов не прекращали работу в нашей стране. А вот автомобили Nissan, собранные на российском заводе из оставшихся машинокомплектов, уже имеют гарантию местного производителя”, - пояснил он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ некоторых случаях для поощрения продаж гарантию предлагают сами дилеры, занимающиеся продажей автомобилей, ввезенных по параллельному импорту. Дилерская гарантия практически не отличается от официальной, с одним исключением: на ТО и сервис можно приехать только в тот автосалон, где совершалась покупка. С гарантией от производителя можно обратиться в сертифицированный центр бренда в любом городе.Если бренд не покидал Россию официально, такие центры остались, может быть, в меньших количествах, чем раньше. Поэтому, если вы рассматриваете покупку автомобиля с официальной или дилерской гарантией, оцените наличие сервисных центров в близкой доступности.Гарантия, как и прежде, полезна при покупке нового автомобиля. Она означает, что любой заводской брак и недоработка будут бесплатно устранены за счет производителя. В любом случае, продавцы автомобиля связаны с производителем и проводят ремонт и обслуживание по его регламенту, заключил Житнухин.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

эксклюзив, авто, спрос на легковые авто