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В Кремле назвали тревожным сигналом попытку провести взрывчатку в иконах
В Кремле назвали тревожным сигналом попытку провести взрывчатку в иконах - 02.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали тревожным сигналом попытку провести взрывчатку в иконах
Киевский режим использует террористические методы, и об этом свидетельствует попытка провести в Россию крупную партию взрывчатки. Такое мнение высказал... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T13:24+0300
2024-04-02T13:24+0300
2024-04-02T13:26+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киевский режим использует террористические методы, и об этом свидетельствует попытка провести в Россию крупную партию взрывчатки. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Это еще один тревожный сигнал", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.Ранее российские спецслужбы накрыли контрабандный канал перевоза взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Опасный груз удалось изъять в Псковской области.Злоумышленники спрятали почти три десятка самодельных бомб в иконы. Общий вес изъятой взрывчатки – примерно 70 килограммов промышленного пластида. Позже в ФСБ сообщили, что во время допроса задержанный признался, что опасный груз направлялся в российскую столицу.На новость отреагировали и в Русской православной церкви. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил действия преступников и назвал их безбожниками. Однако сама попытка использовать иконы в качестве бомб представителя РПЦ, по его словам, не удивила – ведь на Украине ведется борьба с каноническим православием.
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дмитрий песков, кремль, фсб
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Кремль, ФСБ
В Кремле назвали тревожным сигналом попытку провести взрывчатку в иконах
Песков назвал попытку ввести взрывчатку с партией икон тревожным сигналом
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Киевский режим использует террористические методы, и об этом свидетельствует попытка провести в Россию крупную партию взрывчатки. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это еще один тревожный сигнал", - сказал пресс-секретарь российского президента журналистам.
Ранее российские спецслужбы накрыли контрабандный канал перевоза взрывчатки иностранного производства из Украины транзитом через страны Евросоюза. Опасный груз удалось изъять в Псковской области.
Злоумышленники спрятали почти три десятка самодельных бомб в иконы. Общий вес изъятой взрывчатки – примерно 70 килограммов промышленного пластида. Позже в ФСБ сообщили, что во время допроса задержанный признался, что опасный груз направлялся в российскую столицу.
На новость отреагировали и в Русской православной церкви. Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе осудил действия преступников и назвал их безбожниками. Однако сама попытка использовать иконы в качестве бомб представителя РПЦ, по его словам, не удивила – ведь на Украине ведется борьба с каноническим православием.
ФСБ пресекла ввоз 27 самодельных бомб с Украины через ЕС