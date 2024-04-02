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Итальянский бренд закрыл последний магазин в России, пишет РБК - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Итальянский бренд закрыл последний магазин в России, пишет РБК
Итальянский бренд закрыл последний магазин в России, пишет РБК - 02.04.2024, ПРАЙМ
Итальянский бренд закрыл последний магазин в России, пишет РБК
Итальянский бренд Fendi в 2024 году окончательно уходит из московского ГУМа, пишет РБК. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:38+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Итальянский бренд Fendi в 2024 году окончательно уходит из московского ГУМа, пишет РБК.По данным издания, договор аренды на магазины у российских "дочек" закончились 31 декабря прошлого года. При этом, на его месте откроется магазин Pinko, тоже итальянской марки.Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания входит в состав холдинга LVMH.
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новости, италия, бренд, россия, магазины
Новости, ИТАЛИЯ, бренд, РОССИЯ, магазины
11:38 02.04.2024
 
Итальянский бренд закрыл последний магазин в России, пишет РБК

РБК: итальянский бренд Fendi закрыл последний магазин в московском ГУМе

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин Fendi в ЦУМе
Закрытый магазин Fendi в ЦУМе - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Итальянский бренд Fendi в 2024 году окончательно уходит из московского ГУМа, пишет РБК.
По данным издания, договор аренды на магазины у российских "дочек" закончились 31 декабря прошлого года. При этом, на его месте откроется магазин Pinko, тоже итальянской марки.
Fendi — итальянский дом моды, специализирующийся на выпуске одежды, изделий из кожи и меха, аксессуаров и парфюмерии. Компания входит в состав холдинга LVMH.
Москвич - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
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