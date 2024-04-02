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Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии
Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии - 02.04.2024, ПРАЙМ
Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии
Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:23+0300
2024-04-02T17:23+0300
2024-04-02T17:53+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт (НСПК) - карт "Элкарт", говорится в сообщении киргизской компании.Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", закончился процесс в 2022 году. В настоящее время в системе работает 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года."23 февраля 2024 года OFAC ввело санкции против АО "Национальная система платежных Карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО "НСПК", - сказано в сообщении.Отмечается, что прекращение обслуживания карт будет взаимным: прекратится обслуживание карт платежной системы "Мир" в сети национальной платежной системы "Элкарт" и карт "Элкарт" в сети "Мир".
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Банк России, КИРГИЗИЯ, карта "Мир", Новости
Карты "Мир" перестанут работать в Киргизии
"Элкарт": Киргизия с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир"
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Оператор национальной платежной системы Киргизии "Элкарт" с 5 апреля прекратит обработку банковских карт "Мир", а российская Национальная система платежных карт (НСПК) - карт "Элкарт", говорится в сообщении киргизской компании.
Карты "Мир" начали принимать в Киргизии в 2019 году с началом интеграции российской системы с киргизской "Элкарт", закончился процесс в 2022 году. В настоящее время в системе работает 21 банк республики из 23, которые работали на территории страны на конец января этого года.
"23 февраля 2024 года OFAC ввело санкции против АО "Национальная система платежных Карт", оператора карт платежной системы "Мир". С целью минимизации риска вторичных санкций ЗАО "Межбанковский процессинговый центр" как гарант бесперебойной работы национальной платежной системы "Элкарт" информирует о прекращении обслуживания с 5 апреля 2024 года банковских карт "Мир" в своей инфраструктуре в связи с расторжением взаимоотношений с АО "НСПК", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прекращение обслуживания карт будет взаимным: прекратится обслуживание карт платежной системы "Мир" в сети национальной платежной системы "Элкарт" и карт "Элкарт" в сети "Мир".
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