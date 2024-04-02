Израиль ударил по Ирану. Нефть задело осколками - 02.04.2024, ПРАЙМ
Израиль ударил по Ирану. Нефть задело осколками
По информации СМИ, Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семеро иранских представителей. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T14:14+0300
2024-04-02T14:14+0300
2024-04-02T14:14+0300
мнения аналитиков
нефть
палестино-израильский конфликт
?1712056444
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. По информации СМИ, Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семеро иранских представителей.На этом фоне цена на нефть Brent поднялась до 5-месячного максимума в $87,6 за баррель, отражая рост геополитических рисков и рисков перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.Мы видим два основных сценария развития ситуации.В базовом сценарии (субъективная вероятность 80%) мы полагаем, что геополитическое обострение будет временным и не приведет к резкому росту нефтяных цен. Мы предполагаем, что Иран ограничится ответным ударом по израильским объектам, и на этом текущий виток геополитического обострения завершится не перерастет в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перебоями нефтяных поставок из региона.Напомним, что против высоких нефтяных цен выступает администрация США, которая не заинтересована в высоких ценах на бензин в США в преддверии выборов 5 ноября. Поэтому администрация президента Байдена уговаривает Израиль пойти на временное перемирие с ХАМАС.В целом геополитические конфликты (если они не перерастают в полномасштабную войну) оказывают краткосрочную поддержку нефтяным ценам. На более длинном горизонте нефтяные цены определяются глобальным спросом на нефть, который зависит от состояния мировой экономики.В базовом сценарии мы ожидаем, что цены на нефть Brent останутся в диапазоне $80-90 за баррель в ближайшие месяцы.Поддержку нефтяным ценам продолжат оказывать геополитическая напряженность в мире (Ближний Восток, украинский конфликт), сокращения нефтедобычи со стороны ОПЕК+, устойчивость мировой экономики в высоким процентным ставкам.В рисковом сценарии (субъективная вероятность 20%) мы полагаем, что этот инцидент может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с вовлечением Ирана. В этом сценарии существенно возрастут риски перебоев нефтяных поставок из региона.В этом рисковом сценарии цены на нефть Brent могут превысить $100 за баррель.В этом сценарии будет нанесен существенный удар по мировой экономике, который, вероятно, вызовет новый виток глобальной инфляции. Мировые Центробанки будут вынуждены удерживать текущие максимальные за 23 года процентные ставки или даже повышать их, чтобы удержать инфляцию под контролем.В этом сценарии мировая экономика с большой долей вероятности свалится в рецессию, что в свою очередь будет уже существенным негативом для нефтяных цен и цен на другое сырьё. В этом сценарии возрастут риски повторения стагфляции 1970-х годов, когда экономическая стагнация сопровождалась длительным периодом повышенной инфляции и высоких процентных ставок.
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2024
Михаил Васильев
Михаил Васильев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Михаил Васильев
мнения аналитиков, нефть, палестино-израильский конфликт
Мнения аналитиков, Нефть, палестино-израильский конфликт
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. По информации СМИ, Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана в Дамаске, в результате которого погибли семеро иранских представителей.
На этом фоне цена на нефть Brent поднялась до 5-месячного максимума в $87,6 за баррель, отражая рост геополитических рисков и рисков перебоев поставок нефти с Ближнего Востока.
Мы видим два основных сценария развития ситуации.
В базовом сценарии (субъективная вероятность 80%) мы полагаем, что геополитическое обострение будет временным и не приведет к резкому росту нефтяных цен. Мы предполагаем, что Иран ограничится ответным ударом по израильским объектам, и на этом текущий виток геополитического обострения завершится не перерастет в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перебоями нефтяных поставок из региона.
Напомним, что против высоких нефтяных цен выступает администрация США, которая не заинтересована в высоких ценах на бензин в США в преддверии выборов 5 ноября. Поэтому администрация президента Байдена уговаривает Израиль пойти на временное перемирие с ХАМАС.
В целом геополитические конфликты (если они не перерастают в полномасштабную войну) оказывают краткосрочную поддержку нефтяным ценам. На более длинном горизонте нефтяные цены определяются глобальным спросом на нефть, который зависит от состояния мировой экономики.
В базовом сценарии мы ожидаем, что цены на нефть Brent останутся в диапазоне $80-90 за баррель в ближайшие месяцы.
Поддержку нефтяным ценам продолжат оказывать геополитическая напряженность в мире (Ближний Восток, украинский конфликт), сокращения нефтедобычи со стороны ОПЕК+, устойчивость мировой экономики в высоким процентным ставкам.
В рисковом сценарии (субъективная вероятность 20%) мы полагаем, что этот инцидент может перерасти в полномасштабную войну на Ближнем Востоке с вовлечением Ирана. В этом сценарии существенно возрастут риски перебоев нефтяных поставок из региона.
В этом рисковом сценарии цены на нефть Brent могут превысить $100 за баррель.
В этом сценарии будет нанесен существенный удар по мировой экономике, который, вероятно, вызовет новый виток глобальной инфляции. Мировые Центробанки будут вынуждены удерживать текущие максимальные за 23 года процентные ставки или даже повышать их, чтобы удержать инфляцию под контролем.
В этом сценарии мировая экономика с большой долей вероятности свалится в рецессию, что в свою очередь будет уже существенным негативом для нефтяных цен и цен на другое сырьё. В этом сценарии возрастут риски повторения стагфляции 1970-х годов, когда экономическая стагнация сопровождалась длительным периодом повышенной инфляции и высоких процентных ставок.
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