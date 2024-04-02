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Новак отметил рост инвестиций в нефтедобычу в России
Новак отметил рост инвестиций в нефтедобычу в России - 02.04.2024, ПРАЙМ
Новак отметил рост инвестиций в нефтедобычу в России
Объем инвестиций в добычу нефти в России в 2023 году вырос до 2,7 триллиона рублей с 2,2 триллиона рублей в 2020 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:02+0300
2024-04-02T15:02+0300
2024-04-02T15:02+0300
энергетика
александр новак
нефть
добыча нефти
инвестиции
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Объем инвестиций в добычу нефти в России в 2023 году вырос до 2,7 триллиона рублей с 2,2 триллиона рублей в 2020 году, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Объем инвестиций в нефтедобычу в 2010 году составлял 1,1 триллиона рублей в год. Благодаря мерам государственной поддержки он вырос в разы: в 2020 году - до 2,2 триллиона рублей, в 2023 году - до 2,7 триллиона рублей", - пишет Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". Он также напомнил, что Россия в 2016 году стала идейным вдохновителем и одним из ключевых участников соглашения ОПЕК+. Накопленный эффект для бюджета России от сделки ОПЕК+ на сегодня составляет 30 триллионов рублей дополнительных доходов, добавил вице-премьер. По его мнению, этот формат сотрудничества позволяет стабилизировать мировой нефтяной рынок, что "особенно важно в условиях попыток западных стран использовать спрос на энергоресурсы в качестве инструмента политического и экономического давления".
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александр новак, нефть, добыча нефти, инвестиции
Энергетика, Александр Новак, Нефть, добыча нефти, инвестиции
Новак отметил рост инвестиций в нефтедобычу в России
Новак: инвестиции в нефтедобычу в России в 2023 году выросли до 2,7 трлн рублей
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Объем инвестиций в добычу нефти в России в 2023 году вырос до 2,7 триллиона рублей с 2,2 триллиона рублей в 2020 году, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Объем инвестиций в нефтедобычу в 2010 году составлял 1,1 триллиона рублей в год. Благодаря мерам государственной поддержки он вырос в разы: в 2020 году - до 2,2 триллиона рублей, в 2023 году - до 2,7 триллиона рублей", - пишет Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
Он также напомнил, что Россия в 2016 году стала идейным вдохновителем и одним из ключевых участников соглашения ОПЕК+. Накопленный эффект для бюджета России от сделки ОПЕК+ на сегодня составляет 30 триллионов рублей дополнительных доходов, добавил вице-премьер.
По его мнению, этот формат сотрудничества позволяет стабилизировать мировой нефтяной рынок, что "особенно важно в условиях попыток западных стран использовать спрос на энергоресурсы в качестве инструмента политического и экономического давления".