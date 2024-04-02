https://1prime.ru/20240402/novak-847003847.html

Названы преимущества перевода вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД

Названы преимущества перевода вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД - 02.04.2024, ПРАЙМ

Названы преимущества перевода вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД

Перевод месторождений с вязкой и сверхвязкой нефтью в третью группу по уплате налога на дополнительный доход от добычи (НДД) позволит прирастить до 50 миллионов | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T15:08+0300

2024-04-02T15:08+0300

2024-04-02T15:08+0300

энергетика

александр новак

нефть

ндд

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/32/842683234_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_fe454daeea9c425c2875f61eb66d88dc.jpg

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Перевод месторождений с вязкой и сверхвязкой нефтью в третью группу по уплате налога на дополнительный доход от добычи (НДД) позволит прирастить до 50 миллионов тонн добычи к 2035 году, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "С 2019 года доля добычи на НДД выросла с 9 до 52%, или около 250 миллионов тонн от совокупной добычи нефти в России. Перевод в третью группу НДД месторождений с добычей вязкой и сверхвязкой нефти дополнительно обеспечит до 50 миллионов тонн к 2035 году", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр новак, нефть, ндд