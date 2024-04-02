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Названы преимущества перевода вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД
Названы преимущества перевода вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД - 02.04.2024, ПРАЙМ
Названы преимущества перевода вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД
Перевод месторождений с вязкой и сверхвязкой нефтью в третью группу по уплате налога на дополнительный доход от добычи (НДД) позволит прирастить до 50 миллионов | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T15:08+0300
2024-04-02T15:08+0300
2024-04-02T15:08+0300
энергетика
александр новак
нефть
ндд
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Перевод месторождений с вязкой и сверхвязкой нефтью в третью группу по уплате налога на дополнительный доход от добычи (НДД) позволит прирастить до 50 миллионов тонн добычи к 2035 году, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика". "С 2019 года доля добычи на НДД выросла с 9 до 52%, или около 250 миллионов тонн от совокупной добычи нефти в России. Перевод в третью группу НДД месторождений с добычей вязкой и сверхвязкой нефти дополнительно обеспечит до 50 миллионов тонн к 2035 году", - сказал он.
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александр новак, нефть, ндд
Энергетика, Александр Новак, Нефть, НДД
Названы преимущества перевода вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД
Новак: перевод вязкой и сверхвязкой нефти в III группу НДД добавит до 50 млн тонн добычи
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Перевод месторождений с вязкой и сверхвязкой нефтью в третью группу по уплате налога на дополнительный доход от добычи (НДД) позволит прирастить до 50 миллионов тонн добычи к 2035 году, сообщил вице-премьер Александр Новак в авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
"С 2019 года доля добычи на НДД выросла с 9 до 52%, или около 250 миллионов тонн от совокупной добычи нефти в России. Перевод в третью группу НДД месторождений с добычей вязкой и сверхвязкой нефти дополнительно обеспечит до 50 миллионов тонн к 2035 году", - сказал он.