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В Минэкономразвития высказались о разницах в ценах в российских отелях

В Минэкономразвития высказались о разницах в ценах в российских отелях - 02.04.2024, ПРАЙМ

В Минэкономразвития высказались о разницах в ценах в российских отелях

Разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%, сказал директор департамента реализации проектов в... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T17:23+0300

2024-04-02T17:23+0300

2024-04-02T17:23+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%, сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач.Минэкономразвития во второй половине февраля предложило ввести возможность невозвратных тарифов отелях. Из утвержденной кабмином дорожной карты следовало, что проект соответствующего закона может быть внесен в правительство в апреле."Мы предлагаем вводить невозвратные тарифы для всех видов номеров.... Человек всегда может выбрать как невозвратный, так и возвратный... Разницу, согласованную с отраслью, между невозвратным и возвратным тарифом мы предлагаем вводить не больше 30%, чтобы не было "злого потребления" со стороны гостиниц, чтобы разница между тарифами была разумной, "подъемной" и не вынуждала потребителя приобретать возвратный тариф по несоразмерно завышенной цене", - сказал Трач в ходе совещания в Госдуме.Он также уточнил, что стоимость проживания в отелях РФ "с начала года увеличилась, в зависимости от категории, от 8 до 12%".

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