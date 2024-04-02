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В Минэкономразвития высказались о разницах в ценах в российских отелях
В Минэкономразвития высказались о разницах в ценах в российских отелях - 02.04.2024, ПРАЙМ
В Минэкономразвития высказались о разницах в ценах в российских отелях
Разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%, сказал директор департамента реализации проектов в... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:23+0300
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2024-04-02T17:23+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%, сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач.Минэкономразвития во второй половине февраля предложило ввести возможность невозвратных тарифов отелях. Из утвержденной кабмином дорожной карты следовало, что проект соответствующего закона может быть внесен в правительство в апреле."Мы предлагаем вводить невозвратные тарифы для всех видов номеров.... Человек всегда может выбрать как невозвратный, так и возвратный... Разницу, согласованную с отраслью, между невозвратным и возвратным тарифом мы предлагаем вводить не больше 30%, чтобы не было "злого потребления" со стороны гостиниц, чтобы разница между тарифами была разумной, "подъемной" и не вынуждала потребителя приобретать возвратный тариф по несоразмерно завышенной цене", - сказал Трач в ходе совещания в Госдуме.Он также уточнил, что стоимость проживания в отелях РФ "с начала года увеличилась, в зависимости от категории, от 8 до 12%".
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РОССИЯ, Минэкономразвития РФ
В Минэкономразвития высказались о разницах в ценах в российских отелях
МЭР: разница в ценах в отелях РФ в зависимости от возвратности не должна быть больше 30%
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Разница в стоимости между невозвратным и возвратным тарифами в гостиницах России не должна превышать 30%, сказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач.
Минэкономразвития во второй половине февраля предложило ввести возможность невозвратных тарифов отелях. Из утвержденной кабмином дорожной карты следовало, что проект соответствующего закона может быть внесен в правительство в апреле.
"Мы предлагаем вводить невозвратные тарифы для всех видов номеров.... Человек всегда может выбрать как невозвратный, так и возвратный... Разницу, согласованную с отраслью, между невозвратным и возвратным тарифом мы предлагаем вводить не больше 30%, чтобы не было "злого потребления" со стороны гостиниц, чтобы разница между тарифами была разумной, "подъемной" и не вынуждала потребителя приобретать возвратный тариф по несоразмерно завышенной цене", - сказал Трач в ходе совещания в Госдуме.
Он также уточнил, что стоимость проживания в отелях РФ "с начала года увеличилась, в зависимости от категории, от 8 до 12%".
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