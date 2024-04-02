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Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине
Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ
Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине
Стратегические резервы украинской армии в опасности из-за ударов ВС России по территории Украины, сообщил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:33+0300
2024-04-02T16:33+0300
2024-04-02T16:40+0300
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Стратегические резервы украинской армии в опасности из-за ударов ВС России по территории Украины, сообщил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы", — заявил он.Стариков уточнил, что отсутствие электроснабжения на украинской территории не позволит доставлять стратегические резервы на фронт при помощи поездов.Бывший полковник СБУ также предположил, что после своей воздушной кампании Россия проведет значительную наступательную операцию на самом поле боя.2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, резервы
Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине
Экс-полковник СБУ: удары ВС России по инфраструктуре лишат ВСУ военных резервов
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Стратегические резервы украинской армии в опасности из-за ударов ВС России по территории Украины, сообщил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы", — заявил он.
Стариков уточнил, что отсутствие электроснабжения на украинской территории не позволит доставлять стратегические резервы на фронт при помощи поездов.
Бывший полковник СБУ также предположил, что после своей воздушной кампании Россия проведет значительную наступательную операцию на самом поле боя.
"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ
2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.