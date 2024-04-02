https://1prime.ru/20240402/rezervy-847008986.html

Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине

Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ

Лишат резервов. Тактика ВС России вызвала шок на Украине

Стратегические резервы украинской армии в опасности из-за ударов ВС России по территории Украины, сообщил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T16:33+0300

2024-04-02T16:33+0300

2024-04-02T16:40+0300

спецоперация на украине

украина

сво

резервы

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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Стратегические резервы украинской армии в опасности из-за ударов ВС России по территории Украины, сообщил экс-полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Для чего это делается? Чтобы мы не смогли подводить наши стратегические резервы", — заявил он.Стариков уточнил, что отсутствие электроснабжения на украинской территории не позволит доставлять стратегические резервы на фронт при помощи поездов.Бывший полковник СБУ также предположил, что после своей воздушной кампании Россия проведет значительную наступательную операцию на самом поле боя.2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что с января Вооруженные силы Украины потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://1prime.ru/20240402/ukraine-846997098.html

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украина, сво, резервы