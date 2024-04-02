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Не ожидали: с рублем все стабильно - 02.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240402/rubl-846984857.html
Не ожидали: с рублем все стабильно
Не ожидали: с рублем все стабильно - 02.04.2024, ПРАЙМ
Не ожидали: с рублем все стабильно
В первый торговый день апреля российский валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику по рублевым парам. Курс доллара снизился на 0,36%,... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T08:51+0300
2024-04-02T08:52+0300
экономика
мнения аналитиков
курсы валют
нефть
российский рынок акций
?1712037120
МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В первый торговый день апреля российский валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику по рублевым парам. Курс доллара снизился на 0,36%, закрывшись на отметке 92,14 рубля. Евро подешевел сильнее - на 0,55%, до 99,10 рубля. В то же время китайский юань несколько укрепил свои позиции против рубля, прибавив 0,11% и завершив торги на уровне 12,68 рубля. Укреплению российской валюты способствовал рост мировых цен на нефть после коррекции в первой половине торгового дня. Стоимость ближайшего фьючерса на нефтяную смесь Brent выросла на 0,94%, достигнув $87,74 за баррель. Нефтяные котировки получили поддержку от позитивных сигналов восстановления промышленной активности в США и Китае, а также благодаря техническим факторам. Вместе с тем, дальнейшему ралли нефтяных цен препятствовало укрепление американского доллара. Американский индекс деловой активности в производственном секторе в марте вырос до 50,3 пункта, превысив рубеж 50 пунктов впервые за последние 17 месяцев, что указывает на восстановление сектора. Аналогичный индекс в Китае достиг максимального за последний год значения 50,8 пункта. Внимание участников рынка приковано к предстоящему заседанию министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на текущей неделе. Ожидается, что страны-нефтепроизводители примут решение о продлении действующей политики по ограничению добычи сырья. Возможные изменения в этой политике могут оказать существенное влияние на динамику нефтяных цен. 2 апреля на утренних торгах стоимость барреля Brent составляла $87,78. Уровень $87,70 выступает ближайшим сопротивлением для дальнейшего роста котировок. В случае его преодоления, целевым ориентиром для нефти может стать отметка $96 за баррель. Промежуточной целью на пути к этому уровню является $89,50. После завершения налогового периода обстановка на российском валютном рынке остается относительно стабильной. Вместе с тем, несмотря на обязательные продажи валютной выручки экспортерами, рынок может испытывать дефицит валютного предложения из-за сохраняющихся проблем с возвратом экспортной выручки в Россию. При этом, курсу рубля пока удается держаться вблизи уровня 92 рубля за доллар. Я сохраняю ожидание умеренного ослабления российской валюты до 93,30 рубля на фоне продолжающегося ралли американского доллара на международном валютном рынке Форекс.Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3363,29 пункта, индекс РТС - на 0,96%, до 1147,83 пункта. Индекс Мосбиржи продолжил восходящее движение, которое начал 3234, 95 пункта. Ближайшая техническая цель 3400 пунктов. Закрытие дня ниже 3343 пунктов зафиксирует начало коррекционной фазы.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, нефть, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, Курсы валют, Нефть, российский рынок акций
08:51 02.04.2024 (обновлено: 08:52 02.04.2024)
 

Не ожидали: с рублем все стабильно

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. В первый торговый день апреля российский валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику по рублевым парам. Курс доллара снизился на 0,36%, закрывшись на отметке 92,14 рубля. Евро подешевел сильнее - на 0,55%, до 99,10 рубля. В то же время китайский юань несколько укрепил свои позиции против рубля, прибавив 0,11% и завершив торги на уровне 12,68 рубля.

Укреплению российской валюты способствовал рост мировых цен на нефть после коррекции в первой половине торгового дня. Стоимость ближайшего фьючерса на нефтяную смесь Brent выросла на 0,94%, достигнув $87,74 за баррель. Нефтяные котировки получили поддержку от позитивных сигналов восстановления промышленной активности в США и Китае, а также благодаря техническим факторам. Вместе с тем, дальнейшему ралли нефтяных цен препятствовало укрепление американского доллара.

Американский индекс деловой активности в производственном секторе в марте вырос до 50,3 пункта, превысив рубеж 50 пунктов впервые за последние 17 месяцев, что указывает на восстановление сектора. Аналогичный индекс в Китае достиг максимального за последний год значения 50,8 пункта.

Внимание участников рынка приковано к предстоящему заседанию министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на текущей неделе. Ожидается, что страны-нефтепроизводители примут решение о продлении действующей политики по ограничению добычи сырья. Возможные изменения в этой политике могут оказать существенное влияние на динамику нефтяных цен.

2 апреля на утренних торгах стоимость барреля Brent составляла $87,78. Уровень $87,70 выступает ближайшим сопротивлением для дальнейшего роста котировок. В случае его преодоления, целевым ориентиром для нефти может стать отметка $96 за баррель. Промежуточной целью на пути к этому уровню является $89,50.

После завершения налогового периода обстановка на российском валютном рынке остается относительно стабильной. Вместе с тем, несмотря на обязательные продажи валютной выручки экспортерами, рынок может испытывать дефицит валютного предложения из-за сохраняющихся проблем с возвратом экспортной выручки в Россию. При этом, курсу рубля пока удается держаться вблизи уровня 92 рубля за доллар. Я сохраняю ожидание умеренного ослабления российской валюты до 93,30 рубля на фоне продолжающегося ралли американского доллара на международном валютном рынке Форекс.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,92%, до 3363,29 пункта, индекс РТС - на 0,96%, до 1147,83 пункта. Индекс Мосбиржи продолжил восходящее движение, которое начал 3234, 95 пункта. Ближайшая техническая цель 3400 пунктов. Закрытие дня ниже 3343 пунктов зафиксирует начало коррекционной фазы.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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