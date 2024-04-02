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Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины - 02.04.2024, ПРАЙМ
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Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины
Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины - 02.04.2024, ПРАЙМ
Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины
Эстония решила поддержать Чехию и тоже закупить боеприпасы Киеву в третьих странах, сообщил на пресс-конференции в Праге глава эстонского МИД Маргус Цахкна. | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T16:52+0300
2024-04-02T16:53+0300
спецоперация на украине
эстония
чехия
снаряды
сво
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ПРАГА, 2 апр – ПРАЙМ. Эстония решила поддержать Чехию и тоже закупить боеприпасы Киеву в третьих странах, сообщил на пресс-конференции в Праге глава эстонского МИД Маргус Цахкна."Мы поддерживаем эту инициативу, мы работаем над конкретными предложениями. Две недели назад правительство (Эстонии – ред.) приняло решение, что для Украины будет подготовлен новый пакет военной поддержки на сумму 20 миллионов евро, это в основном боеприпасы, так что мы поддерживаем чешскую инициативу в этом направлении", — отметил Цахкна после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским. Глава эстонского ведомства высоко оценил участие чешской армии в миссиях в Литве и Латвии и выразил надежду, что так будет и впредь. Оба министра выступили за расширение ЕС, Цакхна призвал к практическим шагам в отношении Украины, Молдавии и стран Западных Балкан.Впервые идею закупить снаряды в третьих странах для украинского правительства озвучил чешский президент Петр Павел в феврале. Он уточнил, что полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра могут быть доставлены на Украину, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах профинансируют поставки.
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эстония, чехия, снаряды, сво, украина
Спецоперация на Украине, ЭСТОНИЯ, ЧЕХИЯ, снаряды, СВО, УКРАИНА
16:52 02.04.2024 (обновлено: 16:53 02.04.2024)
 
Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины

МИД: Эстония намерена присоединиться к чешской инициативе по закупке снарядов для Украины

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Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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ПРАГА, 2 апр – ПРАЙМ. Эстония решила поддержать Чехию и тоже закупить боеприпасы Киеву в третьих странах, сообщил на пресс-конференции в Праге глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
"Мы поддерживаем эту инициативу, мы работаем над конкретными предложениями. Две недели назад правительство (Эстонии – ред.) приняло решение, что для Украины будет подготовлен новый пакет военной поддержки на сумму 20 миллионов евро, это в основном боеприпасы, так что мы поддерживаем чешскую инициативу в этом направлении", — отметил Цахкна после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским.
Глава эстонского ведомства высоко оценил участие чешской армии в миссиях в Литве и Латвии и выразил надежду, что так будет и впредь.
Оба министра выступили за расширение ЕС, Цакхна призвал к практическим шагам в отношении Украины, Молдавии и стран Западных Балкан.
Впервые идею закупить снаряды в третьих странах для украинского правительства озвучил чешский президент Петр Павел в феврале. Он уточнил, что полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра могут быть доставлены на Украину, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах профинансируют поставки.
Таллинн - ПРАЙМ, 1920, 01.04.2024
В Эстонии предупредили США о последствиях отсутствия помощи Киеву
Вчера, 12:12
 
Спецоперация на УкраинеЭСТОНИЯЧЕХИЯснарядыСВОУКРАИНА
 
 
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