https://1prime.ru/20240402/snaryady-847010151.html

Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины

Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины - 02.04.2024, ПРАЙМ

Эстония присоединится к Чехии для закупки боеприпасов для Украины

Эстония решила поддержать Чехию и тоже закупить боеприпасы Киеву в третьих странах, сообщил на пресс-конференции в Праге глава эстонского МИД Маргус Цахкна. | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T16:52+0300

2024-04-02T16:52+0300

2024-04-02T16:53+0300

спецоперация на украине

эстония

чехия

снаряды

сво

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165715_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e786bc63b5790459a450f1a212d44981.jpg

ПРАГА, 2 апр – ПРАЙМ. Эстония решила поддержать Чехию и тоже закупить боеприпасы Киеву в третьих странах, сообщил на пресс-конференции в Праге глава эстонского МИД Маргус Цахкна."Мы поддерживаем эту инициативу, мы работаем над конкретными предложениями. Две недели назад правительство (Эстонии – ред.) приняло решение, что для Украины будет подготовлен новый пакет военной поддержки на сумму 20 миллионов евро, это в основном боеприпасы, так что мы поддерживаем чешскую инициативу в этом направлении", — отметил Цахкна после переговоров со своим чешским коллегой Яном Липавским. Глава эстонского ведомства высоко оценил участие чешской армии в миссиях в Литве и Латвии и выразил надежду, что так будет и впредь. Оба министра выступили за расширение ЕС, Цакхна призвал к практическим шагам в отношении Украины, Молдавии и стран Западных Балкан.Впервые идею закупить снаряды в третьих странах для украинского правительства озвучил чешский президент Петр Павел в феврале. Он уточнил, что полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра могут быть доставлены на Украину, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах профинансируют поставки.

https://1prime.ru/20240401/estoniya-846922337.html

эстония

чехия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, чехия, снаряды, сво, украина