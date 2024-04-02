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Это не Афганистан: Запад понял, почему украинцы не готовы к вечной войне - 02.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240402/ukraina-846991247.html
Это не Афганистан: Запад понял, почему украинцы не готовы к вечной войне
Это не Афганистан: Запад понял, почему украинцы не готовы к вечной войне - 02.04.2024, ПРАЙМ
Это не Афганистан: Запад понял, почему украинцы не готовы к вечной войне
Украина – не Афганистан: народ этой страны не готов бесконечно воевать, жертвуя собой. Боевые действия продолжаются до сих пор, лишь потому что США ведут... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T11:26+0300
2024-04-02T11:26+0300
спецоперация на украине
украина
сша
помощь запада
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Украина – не Афганистан: народ этой страны не готов бесконечно воевать, жертвуя собой. Боевые действия продолжаются до сих пор, лишь потому что США ведут гибридную войну против России, стремясь таким образом сохранить мировое господство, пишет французское издание AgoraVox.Уже очевидно, что никакие усилия не помогут украинской армии изменить расклад сил на поле боя. Там все статично: попытки ВСУ прорвать линию фронта тонут в мощных российских укреплениях, растянувшихся на сотни километров. В Киеве не хотят признавать, что конфликт зашел в тупик, но бывший главком ВСУ утверждает обратное. Противоречие свидетельствует лишь об одном: тупик действительно есть, пишет автор публикации.По его мнению, мир увяз в этой гибридной войне, которую ведет Запад и за которую изо всех сил держится, не желая осознавать реальную пропасть между Россией и Украиной. Но это означает неопределенность, при которой может случиться все, что угодно.Из этого тупика есть выход, если стороны действительно хотят продвинуться к миру и завершить противостояние. Однако ставки в нем настолько глобальны, что решения проблемы пока не предвидится. И Запад, и Россия поставили на карту все. Запад участвует в конфликте лишь опосредованно, тогда как Украина втягивается в него все глубже, и промедление является для нее критическим фактором. Ведь Запад потребует результатов и не сможет бесконечно тянуть, если, несмотря на поставки самолетов и вооружения ВСУ не продвинутся.В свою очередь, Россия, хоть и задействует всю свою военную мощь, настроена оставаться в обороне, защищая присоединенные регионы – где, кстати, проживает большое число русских, отмечает автор публикации. Ее цель – добиться дестабилизации противника. При этом с точки зрения экономики уже очевидно – санкции никак на нее не повлияли. Россия по-прежнему является одним из трех великих полюсов силы в мире наряду с Китаем и США.Ясно, что США долго делали ставки на Украину в попытках ослабить Россию. Но Украина – не Афганистан, народ которого готов воевать до последнего. Это стало причиной, что за последние десятилетия оттуда пришлось уйти и СССР, и США. Украинцы не примут афганского сценария, жертвуя собой ради призрачной победы. Призрачной, потому что русскоязычное население Донбасса и Крыма не хочет власти Киева и выбрало Россию. И украинцы это уже понимают. Таким образом, именно народ и армия Украины, устав от противостояния, потребуют от властей прекратить конфликт, делает вывод изданиеПолный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240402/bomba-846988447.html
украина
сша
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украина, сша, помощь запада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, помощь Запада
11:26 02.04.2024
 
Это не Афганистан: Запад понял, почему украинцы не готовы к вечной войне

AgoraVox: конфликт на Украине прекратится, когда ее народ прекратит жертвовать собой

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 2 апр – ПРАЙМ. Украина – не Афганистан: народ этой страны не готов бесконечно воевать, жертвуя собой. Боевые действия продолжаются до сих пор, лишь потому что США ведут гибридную войну против России, стремясь таким образом сохранить мировое господство, пишет французское издание AgoraVox.
Уже очевидно, что никакие усилия не помогут украинской армии изменить расклад сил на поле боя. Там все статично: попытки ВСУ прорвать линию фронта тонут в мощных российских укреплениях, растянувшихся на сотни километров. В Киеве не хотят признавать, что конфликт зашел в тупик, но бывший главком ВСУ утверждает обратное. Противоречие свидетельствует лишь об одном: тупик действительно есть, пишет автор публикации.
Корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью КАБ-250ЛГ-Э (К047Э) - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
Царь-бомба для Украины: британцы раскрыли главный боевой козырь России
10:56
По его мнению, мир увяз в этой гибридной войне, которую ведет Запад и за которую изо всех сил держится, не желая осознавать реальную пропасть между Россией и Украиной. Но это означает неопределенность, при которой может случиться все, что угодно.
Из этого тупика есть выход, если стороны действительно хотят продвинуться к миру и завершить противостояние. Однако ставки в нем настолько глобальны, что решения проблемы пока не предвидится. И Запад, и Россия поставили на карту все. Запад участвует в конфликте лишь опосредованно, тогда как Украина втягивается в него все глубже, и промедление является для нее критическим фактором. Ведь Запад потребует результатов и не сможет бесконечно тянуть, если, несмотря на поставки самолетов и вооружения ВСУ не продвинутся.
В свою очередь, Россия, хоть и задействует всю свою военную мощь, настроена оставаться в обороне, защищая присоединенные регионы – где, кстати, проживает большое число русских, отмечает автор публикации. Ее цель – добиться дестабилизации противника. При этом с точки зрения экономики уже очевидно – санкции никак на нее не повлияли. Россия по-прежнему является одним из трех великих полюсов силы в мире наряду с Китаем и США.
Ясно, что США долго делали ставки на Украину в попытках ослабить Россию. Но Украина – не Афганистан, народ которого готов воевать до последнего. Это стало причиной, что за последние десятилетия оттуда пришлось уйти и СССР, и США. Украинцы не примут афганского сценария, жертвуя собой ради призрачной победы. Призрачной, потому что русскоязычное население Донбасса и Крыма не хочет власти Киева и выбрало Россию. И украинцы это уже понимают. Таким образом, именно народ и армия Украины, устав от противостояния, потребуют от властей прекратить конфликт, делает вывод издание
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАпомощь Запада
 
 
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