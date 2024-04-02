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"Полностью разорвать". В США предложили неожиданный шаг по Украине
"Полностью разорвать". В США предложили неожиданный шаг по Украине - 02.04.2024, ПРАЙМ
"Полностью разорвать". В США предложили неожиданный шаг по Украине
НАТО необхордимо прекратить отношения с Украиной и урегулировать конфликт с Россией. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies... | 02.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-02T17:01+0300
2024-04-02T17:01+0300
2024-04-02T17:01+0300
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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. НАТО необхордимо прекратить отношения с Украиной и урегулировать конфликт с Россией. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу Neutrality Studies американский профессор Джон Миршаймер."Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности. Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной", - заявил он.По словам профессора, западные страны должны подтолкнуть Киев к мирным переговорам и перестать обещать Украине вступление в НАТО. "Украине нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности", - подчеркнул Миршаймер.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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украина, сша, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, РОССИЯ
"Полностью разорвать". В США предложили неожиданный шаг по Украине
Профессор Миршаймер: НАТО необходимо разорвать отношения с Украиной ради мира
МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ.
НАТО необхордимо прекратить отношения с Украиной и урегулировать конфликт с Россией. Такое мнение выразил в интервью YouTube-каналу
Neutrality Studies американский профессор Джон Миршаймер.
"Мы должны разорвать связи Запада с Украиной по обеспечению безопасности. Недостаточно сказать, что Украина не будет членом НАТО, необходимо полностью разорвать отношения по безопасности с Украиной", - заявил он.
По словам профессора, западные страны должны подтолкнуть Киев к мирным переговорам и перестать обещать Украине вступление в НАТО.
"Украине нужно самостоятельно выяснять отношения с Россией по обеспечению безопасности", - подчеркнул Миршаймер.
Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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