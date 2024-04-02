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"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ

"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ - 02.04.2024, ПРАЙМ

"По всей линии фронта". В США сообщили, что произошло с ВСУ

Вооруженные силы России успешно вытесняют украинских военных с их позиций по всей линии фронта, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T10:09+0300

2024-04-02T10:09+0300

2024-04-02T10:09+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы России успешно вытесняют украинских военных с их позиций по всей линии фронта, сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."По всей линии соприкосновения, которая простирается на несколько сотен километров с севера на юг Украины, российские силы идут вперед, а ВСУ идут назад", - отметил Джонсон. Он также добавил, что украинская сторона никак не может на это ответить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, Вооруженные силы Украины страдают от нехватки боеприпасов и личного состава, а потери украинской армии с 2023 года выросли в два раза, отметил он.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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украина, россия, всу, новости