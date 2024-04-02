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"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ

"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ - 02.04.2024, ПРАЙМ

"Вопрос времени": немецкий генерал сделал шокирующее заявление о ВСУ

Западная военная техника не поможет ВСУ добиться позитивных результатов на поле боя, так как украинскую армию ожидает неизбежное поражение. Такое мнение в... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T13:18+0300

2024-04-02T13:18+0300

2024-04-02T13:19+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Западная военная техника не поможет ВСУ добиться позитивных результатов на поле боя, так как украинскую армию ожидает неизбежное поражение. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Flavio von Witzleben выразил генерал бундесвера в отставке Харальд Куят."Нужно четко отметить, что для Украины нет никакой возможности изменить стратегическую ситуацию в свою пользу. <…> Как бы горько это не звучало для Украины, поставка всего этого оружия не помогла и не поможет ей добиться преимущества. <…> Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБолее того, Куят подчеркнул, что украинские вооруженные силы не смогли остановить российскую армию, которая продолжает наступать и добиваться успехов. Он также отметил, что даже западному "чудо-оружию" в виде танков и ракет не удалось остановить российских военных.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины страдают от нехватки боеприпасов и личного состава, а потери украинской армии с 2023 года выросли в два раза.Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал, что с начала года Украина потеряла более 71 тысячи человек и 11 тысяч единиц техники. Потери украинской армии почти в три раза выше, чем в прошлом году. Шойгу также отметил, что российская армия продолжает вытеснять противника с занятых позиций и не дает ему закрепиться на новых рубежах.

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