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Всемирный банк и ООН оценили ущерб инфраструктуры сектора Газа

Всемирный банк и ООН оценили ущерб инфраструктуры сектора Газа - 02.04.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк и ООН оценили ущерб инфраструктуры сектора Газа

Всемирный банк и ООН оценивают ущерб, причиненный инфраструктуре Газа с октября 2023 по январь текущего года, на сумму порядка 18,5 миллиардов долларов,... | 02.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-02T20:21+0300

2024-04-02T20:21+0300

2024-04-02T20:21+0300

оон

всемирный банк

сектор газа

оценка ущерба

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ВАШИНГТОН, 2 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк и ООН оценивают ущерб, причиненный инфраструктуре Газа с октября 2023 по январь текущего года, на сумму порядка 18,5 миллиардов долларов, говорится в обнародованном совместном докладе двух международных институтов. "Согласно новому отчету, опубликованному сегодня Всемирным банком и ООН при финансовой поддержке Европейского Союза, стоимость ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре сектора Газа, оценивается примерно в 18,5 миллиардов долларов США. Этот объем эквивалентен 97% совокупного ВВП Западного берега (реки Иордан - ред.) и сектора Газа в 2022 году", - следует из документа. В докладе также содержится прогноз относительно "значительного ухудшения" экономической ситуации в секторе Газа в 2024 году. "Основываясь на данных об ущербе и при условии, что реконструкция начнется после 2024 года, экономический спад в секторе Газа, согласно прогнозу, значительно усугубится в текущем году, превысив 50% по сравнении с аналогичным показателем предыдущего года", - указывают специалисты Всемирного банка и ООН. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 32,8 тысячи, пострадали около 75,3 тысячи человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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оон, всемирный банк, сектор газа, оценка ущерба