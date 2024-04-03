Ослабление рубля: биржевая судьба будет жестокой - 03.04.2024, ПРАЙМ
Ослабление рубля: биржевая судьба будет жестокой
Во вторник российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление по отношению к основным мировым валютам, несмотря на снижение индекса доллара США и рост цен... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T08:54+0300
2024-04-03T08:54+0300
2024-04-03T08:54+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Во вторник российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление по отношению к основным мировым валютам, несмотря на снижение индекса доллара США и рост цен на нефть. Национальная валюта подешевела к доллару на 0,47%, закрывшись на отметке 92,57 рубля, к евро - на 0,45% до 99,55 рубля, а к китайскому юаню - на 0,28% до 12,72 рубля.Сдерживающими факторами для более существенного ослабления рубля по-прежнему выступают высокие процентные ставки Банка России и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и газа. В частности, мартовский рост мировых цен на энергоносители оказывает отложенную поддержку российской валюте, компенсируя влияние сокращения физических объемов экспорта из-за санкций. По итогам дня стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent по итогам торгов выросла на 1,7% до $89,23 за баррель. Драйвером роста котировок "черного золота" стало обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и новые атаки на российские НПЗ. Так, ситуация в регионе вновь обострилась после авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные и мирные жители. Сохраняющееся противостояние между Израилем и Ираном будет поддерживать бычьи настроения на нефтяном рынке. Дополнительным фактором роста цен выступили данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за неделю упали на 2,286 млн баррелей после взрывного роста почти на 9,4 млн баррелей на предыдущей неделе. Ослабление курса доллара также оказало поддержку нефтяным ценам. Сегодня, 3 апреля, торги по рублевым парам на Московской бирже открылись небольшим снижением. Курс доллара торгуется по 92,46 рубля, незначительно отойдя от уровня 92 рубля. Цена продолжает находиться в боковом тренде. Сопротивлением выступает отметка 92,80 рубля за доллар, сформировавшаяся за последние дни. Ближайшая цель пока остается на уровне 93,30 руб. В среду участники рынка внимательно следят за встречей министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ожидается решение о продлении добровольных ограничений по добыче нефти во втором квартале года. Кроме того, трейдеры сосредоточены на предстоящем в пятницу отчете по рынку труда в США, который может прояснить перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Ужесточение обычно оказывает негативное влияние на рубль. По-прежнему склоняюсь к ослаблению рубля. Закрытие торгового дня ниже 91,40 рубля за доллар заставит меня временно отменить ожидания по снижению рубля до 96 за доллар. Индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3371,29, индекс РТС - на 0,01%, до 1147,95 п. Покупатели продолжают давить котировки IMOEX вверх на фоне ослабления рубля. Ближайшая цель по нему остается на уровне 3400 п., пока цена не опустится ниже 3350 п.
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Во вторник российский рубль продемонстрировал умеренное ослабление по отношению к основным мировым валютам, несмотря на снижение индекса доллара США и рост цен на нефть. Национальная валюта подешевела к доллару на 0,47%, закрывшись на отметке 92,57 рубля, к евро - на 0,45% до 99,55 рубля, а к китайскому юаню - на 0,28% до 12,72 рубля.
Сдерживающими факторами для более существенного ослабления рубля по-прежнему выступают высокие процентные ставки Банка России и благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и газа. В частности, мартовский рост мировых цен на энергоносители оказывает отложенную поддержку российской валюте, компенсируя влияние сокращения физических объемов экспорта из-за санкций.
По итогам дня стоимость ближайшего фьючерса на нефть Brent по итогам торгов выросла на 1,7% до $89,23 за баррель. Драйвером роста котировок "черного золота" стало обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке и новые атаки на российские НПЗ.
Так, ситуация в регионе вновь обострилась после авиаудара Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в результате которого погибли высокопоставленные иранские военные и мирные жители. Сохраняющееся противостояние между Израилем и Ираном будет поддерживать бычьи настроения на нефтяном рынке.
Дополнительным фактором роста цен выступили данные Американского института нефти, согласно которым запасы нефти в США за неделю упали на 2,286 млн баррелей после взрывного роста почти на 9,4 млн баррелей на предыдущей неделе. Ослабление курса доллара также оказало поддержку нефтяным ценам.
Сегодня, 3 апреля, торги по рублевым парам на Московской бирже открылись небольшим снижением. Курс доллара торгуется по 92,46 рубля, незначительно отойдя от уровня 92 рубля. Цена продолжает находиться в боковом тренде. Сопротивлением выступает отметка 92,80 рубля за доллар, сформировавшаяся за последние дни. Ближайшая цель пока остается на уровне 93,30 руб.
В среду участники рынка внимательно следят за встречей министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на которой ожидается решение о продлении добровольных ограничений по добыче нефти во втором квартале года.
Кроме того, трейдеры сосредоточены на предстоящем в пятницу отчете по рынку труда в США, который может прояснить перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом. Ужесточение обычно оказывает негативное влияние на рубль.
По-прежнему склоняюсь к ослаблению рубля. Закрытие торгового дня ниже 91,40 рубля за доллар заставит меня временно отменить ожидания по снижению рубля до 96 за доллар.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3371,29, индекс РТС - на 0,01%, до 1147,95 п. Покупатели продолжают давить котировки IMOEX вверх на фоне ослабления рубля. Ближайшая цель по нему остается на уровне 3400 п., пока цена не опустится ниже 3350 п.
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