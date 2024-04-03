Нефть установила локальные максимумы. Индекс Мосбиржи тоже
Нефть установила локальные максимумы. Индекс Мосбиржи тоже - 03.04.2024, ПРАЙМ
Нефть установила локальные максимумы. Индекс Мосбиржи тоже
Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,3%. Фьючерсы на основные американские... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T09:02+0300
2024-04-03T09:02+0300
2024-04-03T09:02+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
курсы валют
нефть
?1712124135
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного снижения во вторник, сегодня с утра отступают в пределах 0,2%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вчера продемонстрировал уверенный подъем, устанавливая новые локальные максимумы, а сегодня утром прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 89 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию статистики по уровню безработицы и предварительных данных по инфляции в Еврозоне, отчет ADP о занятости, статистику по индексу деловой активности в сфере услуг и запасам нефти и нефтепродуктов в США. Также инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС США, включая председателя американского регулятора Дж. Пауэлла. Из внутрироссийских данных отметим публикацию цифр по розничным продажам и уровню безработицы.По итогам вторника индекс Мосбрижи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 371 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на фоне выхода рынка энергоносителей в верхнюю половину диапазона 85 – 90 долларов за баррель по нефти марки Brent. Это позволит нашему рынку предпринять попытку продолжения роста и установления новых максимумов с февраля 2022 года. Однако в ходе сессии не исключаем активизации продаж в российских акциях – часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям. В этом случае утренний рост может быть скомпенсирован, а по итогу дня индекс Мосбиржи закрепится на отрицательной территории.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.40 доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 92,5 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,2%, поднявшись до 99,7 и 12,74 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем продолжения консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, наблюдающейся в последнее время. В отсутствии поддержки со стороны экспортеров, национальной валюте не хватит сил для перехода к полноценному укреплению, несмотря на существенное улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, на наш взгляд, в рамках ближайших сессий пара доллар/рубль продолжит движение в середине диапазона 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного снижения во вторник, сегодня с утра отступают в пределах 0,2%. Позитивным моментом выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вчера продемонстрировал уверенный подъем, устанавливая новые локальные максимумы, а сегодня утром прибавляет 0,1%, торгуясь в районе 89 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения на мировых рынках, выделим публикацию статистики по уровню безработицы и предварительных данных по инфляции в Еврозоне, отчет ADP о занятости, статистику по индексу деловой активности в сфере услуг и запасам нефти и нефтепродуктов в США. Также инвесторы обратят внимание на выступления представителей ФРС США, включая председателя американского регулятора Дж. Пауэлла. Из внутрироссийских данных отметим публикацию цифр по розничным продажам и уровню безработицы.
По итогам вторника индекс Мосбрижи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 371 пункта. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях на фоне выхода рынка энергоносителей в верхнюю половину диапазона 85 – 90 долларов за баррель по нефти марки Brent. Это позволит нашему рынку предпринять попытку продолжения роста и установления новых максимумов с февраля 2022 года. Однако в ходе сессии не исключаем активизации продаж в российских акциях – часть инвесторов может перейти к фиксации прибыли по длинным позициям. В этом случае утренний рост может быть скомпенсирован, а по итогу дня индекс Мосбиржи закрепится на отрицательной территории.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 8.40 доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 92,5 рубля, евро и юань, напротив, прибавляют до 0,2%, поднявшись до 99,7 и 12,74 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем продолжения консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам, наблюдающейся в последнее время. В отсутствии поддержки со стороны экспортеров, национальной валюте не хватит сил для перехода к полноценному укреплению, несмотря на существенное улучшение ситуации в ценах на нефть. В результате, на наш взгляд, в рамках ближайших сессий пара доллар/рубль продолжит движение в середине диапазона 90 – 95 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.