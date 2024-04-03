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Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в 2024 году
Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в 2024 году - 03.04.2024, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в 2024 году
Минпромторг прогнозирует продажи в РФ в 2024 году новых автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - на уровне 1,3... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:16+0300
2024-04-03T17:16+0300
2024-04-03T17:28+0300
авто
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует продажи в РФ в 2024 году новых автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - на уровне 1,3 миллиона штук, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров."С учетом того, что мы изначально в стратегии в планах предполагали, что в этом году объем рынка должен составить примерно 1,3 миллиона единиц техники всех категорий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Таким образом, авторынок ожидается на уровне 2023 года, который завершился с аналогичным результатом в 1,3 миллиона проданных машин.МИНПРОМТОРГ ОЖИДАЕТ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ В РФ В 2024 ГОДУ ДО БОЛЕЕ 800 ТЫСЯЧ ШТУК - МАНТУРОВНовость дополняется
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авто, россия, денис мантуров
Авто, РОССИЯ, Денис Мантуров
Минпромторг ожидает роста продаж новых автомобилей в 2024 году
Минпромторг прогнозирует продажи новых машин в РФ в 2024 году на уровне 1,3 млн штук
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Минпромторг прогнозирует продажи в РФ в 2024 году новых автомобилей всех сегментов - легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов - на уровне 1,3 миллиона штук, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"С учетом того, что мы изначально в стратегии в планах предполагали, что в этом году объем рынка должен составить примерно 1,3 миллиона единиц техники всех категорий", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Таким образом, авторынок ожидается на уровне 2023 года, который завершился с аналогичным результатом в 1,3 миллиона проданных машин.
МИНПРОМТОРГ ОЖИДАЕТ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ В РФ В 2024 ГОДУ ДО БОЛЕЕ 800 ТЫСЯЧ ШТУК - МАНТУРОВ