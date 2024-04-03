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"Автоваз" возобновит серийный выпуск Lada Largus в Ижевске
"Автоваз" возобновит серийный выпуск Lada Largus в Ижевске - 03.04.2024, ПРАЙМ
"Автоваз" возобновит серийный выпуск Lada Largus в Ижевске
"АвтоВАЗ" возобновит серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая, говорится в сообщении автопроизводителя. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T15:28+0300
2024-04-03T15:28+0300
2024-04-03T15:35+0300
авто
автоваз
lada largus
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновит серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая, говорится в сообщении автопроизводителя."15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство LADA Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль LADA e-Largus", - отметили в компании.
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авто, автоваз, lada largus
Авто, АвтоВАЗ, Lada Largus
"Автоваз" возобновит серийный выпуск Lada Largus в Ижевске
"АвтоВАЗ" возобновит серийное производство Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновит серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске 15 мая, говорится в сообщении автопроизводителя.
"15 мая 2024 года в Ижевске будет возобновлено серийное производство LADA Largus, а в III квартале в линейке версий Largus будет серийно выпускаться и самый локализованный российский автомобиль LADA e-Largus", - отметили в компании.