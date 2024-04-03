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Всего один выстрел. Европа в панике из-за военного превосходства России

Всего один выстрел. Европа в панике из-за военного превосходства России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Всего один выстрел. Европа в панике из-за военного превосходства России

Украина проигрывает принципиально важную для нее гонку за боеприпасами – страна сталкивается с резким сокращением потока военной помощи. При этом Россия... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:37+0300

2024-04-03T12:37+0300

2024-04-03T12:37+0300

спецоперация на украине

помощь украине

боеприпасы

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Украина проигрывает принципиально важную для нее гонку за боеприпасами – страна сталкивается с резким сокращением потока военной помощи. При этом Россия превосходит Украину в вооружении в соотношении семь к одному на поле боя, пишет Bloomberg.Со ссылкой на официальных лиц из стран НАТО, знакомых с последними событиями на линии фронта, СМИ утверждает, что некоторые украинские орудия делают всего один выстрел в день, чтобы сберечь запасы.Это заставляет союзников сделать все возможное для сохранения потока поставок, буквально собирая снаряды по всему миру. Но процесс идет медленно, и неясно, поможет ли он Киеву в краткосрочной перспективе.“Мы не можем терять ни минуты”, - заявила Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас. “Долгосрочные обязательства важны, но в войне побеждает та сторона, у которой больше боеприпасов”.Соотношение в пользу России сохранится и впредь. Если, по оценке Минобороны Эстонии, РФ в этом году произведет около 4,5 миллионов снарядов, то ЕС – лишь 1,4 миллиона. Сейчас портфели заказов европейских компаний заполнены, поэтому планы по поставке Киеву 1 миллиона снарядов придется отложить. США планируют произвести 1,2 миллиона снарядов к концу 2025 года, но лишь если Конгресс одобрит пакет помощи.Все чаще официальные лица на Украине высказывают опасения, что летнее наступление русских может прорвать украинскую оборону с учетом превосходства в боеприпасах. Опасаясь за рубежи НАТО, европейские страны ищут боеприпасы. Возможно, вопрос сдвинется с мертвой точки во время встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе. Тем временем шансы на успех разблокировки пакета американской помощи Киеву на 60 миллиардов долларов оцениваются не более чем в 50%.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДо настоящего времени члены ЕС все еще не определились с тем, насколько законно использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для покупки оружия. Переговоры между Японией и Великобританией о покупке боеприпасов также зашли в тупик, а Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов Киеву.“Мы знаем, что военная промышленность России работает в три смены, а поставки на Украину быстро сокращаются”, - сказал Каллас в интервью изданию. “Без нашей поддержки эта война может быть проиграна”, - заключила она.

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помощь украине, боеприпасы