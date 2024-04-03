https://1prime.ru/20240403/boepripasy-847036005.html
Всего один выстрел. Европа в панике из-за военного превосходства России
Всего один выстрел. Европа в панике из-за военного превосходства России - 03.04.2024, ПРАЙМ
Всего один выстрел. Европа в панике из-за военного превосходства России
Украина проигрывает принципиально важную для нее гонку за боеприпасами – страна сталкивается с резким сокращением потока военной помощи. При этом Россия... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:37+0300
2024-04-03T12:37+0300
2024-04-03T12:37+0300
спецоперация на украине
помощь украине
боеприпасы
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/50/842525000_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_8d13206420edcf51414566f0f9a0fb38.jpg
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Украина проигрывает принципиально важную для нее гонку за боеприпасами – страна сталкивается с резким сокращением потока военной помощи. При этом Россия превосходит Украину в вооружении в соотношении семь к одному на поле боя, пишет Bloomberg.Со ссылкой на официальных лиц из стран НАТО, знакомых с последними событиями на линии фронта, СМИ утверждает, что некоторые украинские орудия делают всего один выстрел в день, чтобы сберечь запасы.Это заставляет союзников сделать все возможное для сохранения потока поставок, буквально собирая снаряды по всему миру. Но процесс идет медленно, и неясно, поможет ли он Киеву в краткосрочной перспективе.“Мы не можем терять ни минуты”, - заявила Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас. “Долгосрочные обязательства важны, но в войне побеждает та сторона, у которой больше боеприпасов”.Соотношение в пользу России сохранится и впредь. Если, по оценке Минобороны Эстонии, РФ в этом году произведет около 4,5 миллионов снарядов, то ЕС – лишь 1,4 миллиона. Сейчас портфели заказов европейских компаний заполнены, поэтому планы по поставке Киеву 1 миллиона снарядов придется отложить. США планируют произвести 1,2 миллиона снарядов к концу 2025 года, но лишь если Конгресс одобрит пакет помощи.Все чаще официальные лица на Украине высказывают опасения, что летнее наступление русских может прорвать украинскую оборону с учетом превосходства в боеприпасах. Опасаясь за рубежи НАТО, европейские страны ищут боеприпасы. Возможно, вопрос сдвинется с мертвой точки во время встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе. Тем временем шансы на успех разблокировки пакета американской помощи Киеву на 60 миллиардов долларов оцениваются не более чем в 50%.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеДо настоящего времени члены ЕС все еще не определились с тем, насколько законно использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для покупки оружия. Переговоры между Японией и Великобританией о покупке боеприпасов также зашли в тупик, а Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов Киеву.“Мы знаем, что военная промышленность России работает в три смены, а поставки на Украину быстро сокращаются”, - сказал Каллас в интервью изданию. “Без нашей поддержки эта война может быть проиграна”, - заключила она.
https://1prime.ru/20240403/aktivy-847028364.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/50/842525000_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_ade54477020d2ad77dc727270a943585.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
помощь украине, боеприпасы
Спецоперация на Украине, помощь Украине, Боеприпасы
Всего один выстрел. Европа в панике из-за военного превосходства России
Bloomberg: Россия обгоняет союзников Украины в гонке боеприпасов в соотношении 7:1
МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ.
Украина проигрывает принципиально важную для нее гонку за боеприпасами – страна сталкивается с резким сокращением потока военной помощи. При этом Россия превосходит Украину в вооружении в соотношении семь к одному на поле боя, пишет Bloomberg
.
Со ссылкой на официальных лиц из стран НАТО, знакомых с последними событиями на линии фронта, СМИ утверждает, что некоторые украинские орудия делают всего один выстрел в день, чтобы сберечь запасы.
Это заставляет союзников сделать все возможное для сохранения потока поставок, буквально собирая снаряды по всему миру. Но процесс идет медленно, и неясно, поможет ли он Киеву в краткосрочной перспективе.
“Мы не можем терять ни минуты”, - заявила Bloomberg премьер-министр Эстонии Кая Каллас. “Долгосрочные обязательства важны, но в войне побеждает та сторона, у которой больше боеприпасов”.
Запад предупредили о "черных дырах" в бюджете из-за изъятия активов РФ
Соотношение в пользу России сохранится и впредь. Если, по оценке Минобороны Эстонии, РФ в этом году произведет около 4,5 миллионов снарядов, то ЕС – лишь 1,4 миллиона. Сейчас портфели заказов европейских компаний заполнены, поэтому планы по поставке Киеву 1 миллиона снарядов придется отложить. США планируют произвести 1,2 миллиона снарядов к концу 2025 года, но лишь если Конгресс одобрит пакет помощи.
Все чаще официальные лица на Украине высказывают опасения, что летнее наступление русских может прорвать украинскую оборону с учетом превосходства в боеприпасах. Опасаясь за рубежи НАТО, европейские страны ищут боеприпасы. Возможно, вопрос сдвинется с мертвой точки во время встречи министров иностранных дел альянса в Брюсселе. Тем временем шансы на успех разблокировки пакета американской помощи Киеву на 60 миллиардов долларов оцениваются не более чем в 50%.
До настоящего времени члены ЕС все еще не определились с тем, насколько законно использовать прибыль, полученную от замороженных российских активов, для покупки оружия. Переговоры между Японией и Великобританией о покупке боеприпасов также зашли в тупик, а Бразилия отклонила просьбы союзников о поставках боеприпасов Киеву.
“Мы знаем, что военная промышленность России работает в три смены, а поставки на Украину быстро сокращаются”, - сказал Каллас в интервью изданию. “Без нашей поддержки эта война может быть проиграна”, - заключила она.