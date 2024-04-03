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Воробьев рассказал, когда спишут кредиты погибших в "Крокусе"
Воробьев рассказал, когда спишут кредиты погибших в "Крокусе" - 03.04.2024, ПРАЙМ
Воробьев рассказал, когда спишут кредиты погибших в "Крокусе"
Банки самостоятельно спишут кредиты погибших в результате теракта в "Крокусе" и их ближайших родственников до 15 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T17:24+0300
2024-04-03T17:24+0300
2024-04-03T17:24+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Банки самостоятельно спишут кредиты погибших в результате теракта в "Крокусе" и их ближайших родственников до 15 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать долг по двум ипотечным кредитам семьи Альмухаметовых. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений", - сказано в сообщении.Ранее 3 апреля губернатор пришел в гости к Анжелле Горяевой, муж которой погиб в "Крокусе". Воробьев выразил особую благодарность врачам, которые оказывали и продолжают оказывать помощь постродавшим во время теракта.Губернатор заключил, что он постоянно поддерживает связь с пострадавшими и их семьями, что бы как можно скорее помочь в решение каких-либо вопросов.Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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россия, крокус сити холл, теракт, новости
Происшествия, РОССИЯ, Крокус сити холл, теракт, Новости
Воробьев рассказал, когда спишут кредиты погибших в "Крокусе"
Воробьев: кредиты погибших в "Крокусе" и их родственников банки спишут до 15 апреля
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Банки самостоятельно спишут кредиты погибших в результате теракта в "Крокусе" и их ближайших родственников до 15 апреля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы стараемся помочь каждому, кого коснулась трагедия. Сейчас договорились со Сбербанком и Дом.рф, чтобы списать долг по двум ипотечным кредитам семьи Альмухаметовых. До 15 апреля кредиты погибших и их ближайших родственников банки спишут самостоятельно, без отдельных обращений", - сказано в сообщении.
Ранее 3 апреля губернатор пришел в гости к Анжелле Горяевой, муж которой погиб в "Крокусе". Воробьев выразил особую благодарность врачам, которые оказывали и продолжают оказывать помощь постродавшим во время теракта.
Губернатор заключил, что он постоянно поддерживает связь с пострадавшими и их семьями, что бы как можно скорее помочь в решение каких-либо вопросов.
Нападение на концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
Все причастные к теракту в "Крокусе" понесут наказание, заявил Патрушев