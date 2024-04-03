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Запад взволнован слишком резким скачком нефтяных доходов России

Запад взволнован слишком резким скачком нефтяных доходов России - 03.04.2024, ПРАЙМ

Запад взволнован слишком резким скачком нефтяных доходов России

Налоговые поступления от реализации российского нефти и газа в марте почти удвоились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 1,31 триллиона... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T16:16+0300

2024-04-03T16:16+0300

2024-04-03T16:26+0300

энергетика

нефть

мировой рынок нефти

поставки нефти

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МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ. Налоговые поступления от реализации российского нефти и газа в марте почти удвоились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 1,31 триллиона рублей. Это связано с подорожанием нефти Urals и адаптацией российских производителей к санкционным ограничениям, пишет Bloomberg.Издание подсчитало: на налоги от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в прошлом месяце пришлось более 86 процентов дохода России от продажи углеводородов.Мартовские доходы бюджета стали наиболее высокими за последние пять месяцев из-за временных особенностей уплаты налога на нефть в России. Согласно утвержденному плану, налог на прибыль нефтяники выплачивают четыре раза в год: в марте, апреле, июле и октябре.Российский нефтяной сектор по-прежнему является ключевым источником поступлений в государственную казну. Этому не мешают ни западные санкции, ни атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.Увеличение доходов бюджета последовало за резким ростом цен на ключевую российскую экспортную смесь Urals. В марте 2023 года она стоила примерно 47,85 доллара за баррель. Как раз тогда Евросоюз ввел запрет на большую часть морского импорта сырой нефти и нефтепродуктов из России, а "Большая семерка" установила предельную цену в 60 долларов за баррель.За год Москва сумела приспособиться и смягчила последствия энергетических санкций, продавая свою нефть азиатским клиентам и используя огромный теневой флот танкеров. В результате цена Urals в крупнейших западных портах России почти весь март в среднем составляла 68,34 доллара за баррель, подсчитали в Bloomberg по данным Argus Media .Поступления от налога на добычу нефти в марте выросли на 88% до 803 миллиардов рублей, поскольку страна постепенно увеличивала сбор и снижала экспортные пошлины, чтобы полностью отменить их с этого года. Поступления от налога на прибыль, который покрывает половину добычи нефти в стране, выросли на 166% и составили 587,5 миллиарда рублей.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным российского Минфина, в прошлом месяце Россия также выплатила своим нефтеперерабатывающим предприятиям субсидии на сумму 164,4 миллиарда рублей за поставки дизельного топлива и бензина на внутренний рынок. Выплаты, которые обычно сокращают доходы от продажи нефти, частично компенсировали нефтепереработчикам разницу в ценах на автомобильное топливо на внутреннем и внешнем рынках.

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нефть, мировой рынок нефти, поставки нефти