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Мишустин отчитался о выдаче средств в рамках промышленной ипотеки - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин отчитался о выдаче средств в рамках промышленной ипотеки
Мишустин отчитался о выдаче средств в рамках промышленной ипотеки - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин отчитался о выдаче средств в рамках промышленной ипотеки
Около 80 миллиардов рублей было выдано в прошлом году в России в рамках промышленной ипотеки на приобретение и строительство заводских площадей, заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T13:01+0300
2024-04-03T13:01+0300
михаил мишустин
завод
промышленная ипотека
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Около 80 миллиардов рублей было выдано в прошлом году в России в рамках промышленной ипотеки на приобретение и строительство заводских площадей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом кабмина за 2023 год. "Для расширения производства приоритетной продукции запустили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы. Это льготное кредитование предприятий на реализацию крупных проектов. В ее рамках одобрены 36 – общей стоимостью порядка 800 миллиардов рублей. Десять из них − уже стартовали. Высокую востребованность показала и промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей. Средства использовались на приобретение и строительство заводских площадей. А это − миллионы квадратных метров", - сообщил Мишустин. Значимую помощь предприятиям, по его словам, оказывал и Фонд развития промышленности. За счет его ресурсов шла разработка высокотехнологичной продукции. Поступало в лизинг необходимое оборудование, открывались производства, налаживался выпуск комплектующих. "Всего в течение года было поддержано свыше 300 заявок на сумму около четверти триллиона рублей. А за последние 3 года – порядка шестисот", - указал глава кабмина. Программа промышленной ипотеки стартовала осенью 2022 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, она позволяет получить кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет 5% годовых, а для технологических компаний - 3%.
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михаил мишустин, завод, промышленная ипотека
Михаил Мишустин, завод, промышленная ипотека
13:01 03.04.2024
 
Мишустин отчитался о выдаче средств в рамках промышленной ипотеки

Мишустин: около 80 млрд руб выдано в РФ в рамках промышленной ипотеки в 2023 году

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед ежегодным выступлением в Госдуме
Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин перед ежегодным выступлением в Госдуме - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Около 80 миллиардов рублей было выдано в прошлом году в России в рамках промышленной ипотеки на приобретение и строительство заводских площадей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом кабмина за 2023 год.
"Для расширения производства приоритетной продукции запустили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы. Это льготное кредитование предприятий на реализацию крупных проектов. В ее рамках одобрены 36 – общей стоимостью порядка 800 миллиардов рублей. Десять из них − уже стартовали. Высокую востребованность показала и промышленная ипотека. Выдано свыше 800 льготных займов на сумму около 80 миллиардов рублей. Средства использовались на приобретение и строительство заводских площадей. А это − миллионы квадратных метров", - сообщил Мишустин.
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Значимую помощь предприятиям, по его словам, оказывал и Фонд развития промышленности. За счет его ресурсов шла разработка высокотехнологичной продукции. Поступало в лизинг необходимое оборудование, открывались производства, налаживался выпуск комплектующих. "Всего в течение года было поддержано свыше 300 заявок на сумму около четверти триллиона рублей. А за последние 3 года – порядка шестисот", - указал глава кабмина.
Программа промышленной ипотеки стартовала осенью 2022 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, она позволяет получить кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов, для предприятий льготная ставка составляет 5% годовых, а для технологических компаний - 3%.
 
Михаил Мишустинзаводпромышленная ипотека
 
 
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