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Нацбанк Казахстана прокомментировал отказ банков обслуживать карты "Мир"

Нацбанк Казахстана прокомментировал отказ банков обслуживать карты "Мир" - 03.04.2024, ПРАЙМ

Нацбанк Казахстана прокомментировал отказ банков обслуживать карты "Мир"

Нацбанк Казахстана не давал банкам страны рекомендаций отказаться от обслуживания карт российской платежной системы "Мир" - они сами принимают решения с учетом... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T14:24+0300

2024-04-03T14:24+0300

2024-04-03T14:24+0300

россия

казахстан

нацбанк казахстана

карта "мир"

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АЛМА-АТА, 3 апр - ПРАЙМ. Нацбанк Казахстана не давал банкам страны рекомендаций отказаться от обслуживания карт российской платежной системы "Мир" - они сами принимают решения с учетом всех рисков, заявили РИА Новости в пресс-службе Нацбанка. "У нас позиция такая: мы как банк первого уровня не вмешиваемся в операционную систему банков второго уровня. Банки как коммерческие субъекты самостоятельно принимают решения об участии в той или иной платежной системе. Это их коммерческие интересы, экономическая целесообразность. Они сами просчитывают свои риски и выгоды, имея комплаенс-службы", - сказали в пресс-службе. В свою очередь, в системообразующем банке Казахстана Halyk Bank ("Народный банк") сотрудник карточного отдела подтвердила, что банк отказался от обслуживания карт российской платежной системы "Мир" с 27 февраля. А оператор колл-центра того же банка в разговоре с корреспондентом РИА Новости сказала, что "это из-за санкций", которые были введены Западом против РФ. Еще один банк из числа крупнейших в Казахстане, "Центркредит", с начала 2024 года перестал работать с картами "Мир". Эту информацию подтвердили в колл-центре финорганизации. В то же время ВТБ продолжает обслуживание карт "Мир" в Казахстане в полном объеме, во всех банкоматах банка можно снять деньги, сообщили РИА Новости в ВТБ. Национальная система платежных карт (НСПК) 2 апреля получила официальное уведомление от платежной системы Киргизии "Элкарт" о прекращении работы с платежной системой "Мир" с 3 апреля. А с 30 марта обслуживать карты "Мир" перестала платежная система Армении. Причиной в обоих случаях назывались риски вторичных санкций․ Банк России прорабатывает с российскими банками, работающими в странах, которые отказались от карт "Мир", расширение там банкоматной сети, заявила во вторник первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

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россия, казахстан, нацбанк казахстана, карта "мир"