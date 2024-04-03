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Макрон заверил США, что их не вовлекут в конфликт на Украине, пишут СМИ

Макрон заверил США, что их не вовлекут в конфликт на Украине, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Макрон заверил США, что их не вовлекут в конфликт на Украине, пишут СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Вашингтон, что США не вовлекут в конфликт на Украине из-за гибели французских солдат, пишет издание Wall Street... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:09+0300

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МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон заверил Вашингтон, что США не вовлекут в конфликт на Украине из-за гибели французских солдат, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на анонимных чиновников.После заявления французского лидера о намерении направить французский контингент на Украину США выразили обеспокоенность из-за возможного втягивания в кофнликт, если российская армия нанесет удар по французским войскам."Администрация (президента США Джо) Байдена была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину", - приводит издание слова неназванного американского чиновника.Согласно газете, перспектива отправки западных военных на Украину заставила лидеров задуматься о реакции союзников, если кто-то из них погибнет в результате российского удара.Ранее в феврале Макрон объявил о создании "девятой коалиции для нанесения глубоких ударов" и о поставке ракет Украине. Он также подчеркнул, что Франция будет бдительно отслеживать ход конфликта и призвал западных лидеров рассмотреть возможность направления войск на Украину.

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