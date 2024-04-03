https://1prime.ru/20240403/medvedchuk-847030456.html

Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук

Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук - 03.04.2024, ПРАЙМ

Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук

Весь мир финансирует Киев, а украинские власти на этом зарабатывают, поэтому Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с Россией". Об этом заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T11:35+0300

2024-04-03T11:35+0300

2024-04-03T11:54+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Весь мир финансирует Киев, а украинские власти на этом зарабатывают, поэтому Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с Россией". Об этом заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Как он пишет в колонке для сайте "Смотрим.ру", Украина зеленского теряет территории, население и экономический потенциал, чтобы стать частью Запада."Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир, а киевская верхушка на этом зарабатывает", - подчеркнул Медведечук.По словам украинского политика, выгоду от конфликта получают "политические фрики", в том числе Зеленский. которые используют против Росии медиаигру. Он отметил, что такие игры помогают США "легально наказать" любое государство, которое противится их гегемонии. "Сегодня мы видим, как система политических фриков активно внедряется в мировую политику. И она уже активно превращается в фарс", - заключил Медведчук.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.

https://1prime.ru/20240403/ukraine-847024444.html

https://1prime.ru/20240403/spetsoperatsiya-na-ukraine-847024890.html

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украина, владимир зеленский, виктор медведчук, россия