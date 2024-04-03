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Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук - 03.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240403/medvedchuk-847030456.html
Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук
Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук - 03.04.2024, ПРАЙМ
Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук
Весь мир финансирует Киев, а украинские власти на этом зарабатывают, поэтому Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с Россией". Об этом заявил... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T11:35+0300
2024-04-03T11:54+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Весь мир финансирует Киев, а украинские власти на этом зарабатывают, поэтому Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с Россией". Об этом заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.Как он пишет в колонке для сайте "Смотрим.ру", Украина зеленского теряет территории, население и экономический потенциал, чтобы стать частью Запада."Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир, а киевская верхушка на этом зарабатывает", - подчеркнул Медведечук.По словам украинского политика, выгоду от конфликта получают "политические фрики", в том числе Зеленский. которые используют против Росии медиаигру. Он отметил, что такие игры помогают США "легально наказать" любое государство, которое противится их гегемонии. "Сегодня мы видим, как система политических фриков активно внедряется в мировую политику. И она уже активно превращается в фарс", - заключил Медведчук.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
https://1prime.ru/20240403/ukraine-847024444.html
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украина, владимир зеленский, виктор медведчук, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, РОССИЯ
11:35 03.04.2024 (обновлено: 11:54 03.04.2024)
 
Зеленскому нужна "вечная война с Россией", заявил Медведчук

Медведчук: Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Весь мир финансирует Киев, а украинские власти на этом зарабатывают, поэтому Украине Владимира Зеленского нужна "вечная война с Россией". Об этом заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Как он пишет в колонке для сайте "Смотрим.ру", Украина зеленского теряет территории, население и экономический потенциал, чтобы стать частью Запада.
"Украине Зеленского нужна вечная война с Россией, которую финансирует весь мир, а киевская верхушка на этом зарабатывает", - подчеркнул Медведечук.
По словам украинского политика, выгоду от конфликта получают "политические фрики", в том числе Зеленский. которые используют против Росии медиаигру. Он отметил, что такие игры помогают США "легально наказать" любое государство, которое противится их гегемонии.
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"Сегодня мы видим, как система политических фриков активно внедряется в мировую политику. И она уже активно превращается в фарс", - заключил Медведчук.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
1 февраля лидеры стран ЕС договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщал глава Евросовета Шарль Мишель. Позднее ЕС опубликовал официальный документ, согласно которому Брюссель установил механизм ежегодной отчетности по оказываемой Украине макрофинансовой помощи. Как подчеркивается в документе, предварительным условием предоставления финансовой помощи Киеву на ближайшие четыре года будет соблюдение демократических норм и верховенства права.
11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, однако палата представителей ушла на перерыв, так и не проголосовав на проект.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукРОССИЯ
 
 
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