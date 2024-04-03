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Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу - 03.04.2024, ПРАЙМ
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Нефтяные компании в марте получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 164,4 миллиарда рублей, свидетельствуют данные... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:15+0300
2024-04-03T12:15+0300
2024-04-03T12:15+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Нефтяные компании в марте получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 164,4 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ. Ранее в феврале выплаты компаниям составили 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году. Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.
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россия, нефть, топливный демпфер, новости
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, топливный демпфер, Новости
Минфин назвал сумму, полученную нефтяниками по топливному демпферу
Минфин: нефтяники в марте получили 164,4 млрд рублей из бюджета РФ по топливному демпферу
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Нефтяные компании в марте получили выплаты из российского бюджета по механизму топливного демпфера в размере 164,4 миллиарда рублей, свидетельствуют данные Минфина РФ.
Ранее в феврале выплаты компаниям составили 127,9 миллиарда рублей, а в январе - 146,6 миллиарда. Соответствующие выплаты в 2023 году составили 1,589 триллиона рублей против 2,171 триллиона рублей в 2022 году.
Демпфирующий механизм был скорректирован с 1 сентября прошлого года со сроком действия до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ сокращались вдвое - в формулу расчета был введен понижающий коэффициент 0,5. Но позднее правительство РФ приняло решение восстановить с 1 октября топливный демпфер в прежнем объеме, изменив коэффициент 0,5 на 1,0.