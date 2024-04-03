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Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам
Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам
Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о... | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:44+0300
2024-04-03T12:44+0300
2024-04-03T12:54+0300
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год."Только за год около одного миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия", - сказал он.Мишустин добавил, что почти 200 тысяч человек переехали в 2023 году из непригодного для жизни жилья в новое. По его словам, за четыре года их количество составило около 670 тысяч человек.
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михаил мишустин, россия
Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам
Мишустин: около млн семей улучшили жилищные условия в 2023 году за счет льготных кредитов
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год.
"Только за год около одного миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия", - сказал он.
Мишустин добавил, что почти 200 тысяч человек переехали в 2023 году из непригодного для жизни жилья в новое. По его словам, за четыре года их количество составило около 670 тысяч человек.
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