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Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам

Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам - 03.04.2024, ПРАЙМ

Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам

Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о... | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:44+0300

2024-04-03T12:44+0300

2024-04-03T12:54+0300

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год."Только за год около одного миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия", - сказал он.Мишустин добавил, что почти 200 тысяч человек переехали в 2023 году из непригодного для жизни жилья в новое. По его словам, за четыре года их количество составило около 670 тысяч человек.

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михаил мишустин, россия