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Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам
Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам - 03.04.2024, ПРАЙМ
Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам
Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о... | 03.04.2024, ПРАЙМ
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михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год."Только за год около одного миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия", - сказал он.Мишустин добавил, что почти 200 тысяч человек переехали в 2023 году из непригодного для жизни жилья в новое. По его словам, за четыре года их количество составило около 670 тысяч человек.
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михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, РОССИЯ
12:44 03.04.2024 (обновлено: 12:54 03.04.2024)
 
Мишустин: миллион семей улучшили жилищные условия благодаря кредитам

Мишустин: около млн семей улучшили жилищные условия в 2023 году за счет льготных кредитов

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Около миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия в 2023 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета о работе правительства в Госдуме за 2023 год.
"Только за год около одного миллиона семей с помощью льготных кредитов улучшили свои жилищные условия", - сказал он.
Мишустин добавил, что почти 200 тысяч человек переехали в 2023 году из непригодного для жизни жилья в новое. По его словам, за четыре года их количество составило около 670 тысяч человек.
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