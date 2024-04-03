https://1prime.ru/20240403/most-847026696.html

Украина намерена снова атаковать Крымский мост, пишут СМИ

Украина намерена снова атаковать Крымский мост, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ

Украина намерена снова атаковать Крымский мост, пишут СМИ

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует провести повторную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года, возможно, с использованием | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T10:39+0300

2024-04-03T10:39+0300

2024-04-03T10:40+0300

спецоперация на украине

россия

украина

крымский мост

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/01/840970103_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_e3370575c5e3b5fdcb48fb449b663a4e.jpg

МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует провести повторную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года, возможно, с использованием беспилотников, пишет британское издание Guardian со ссылкой на неназванных чиновников."Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки.Высокопоставленный чиновник украинской разведки заявил, что у главы ГУР есть средства для реализации этой цели в рамках плана по "минимизации" российского присутствия в Черном море, отмечается в публикации.По данным издания, ожидается, что разрушение Крымского моста должно поднять боевой дух ВСУ на поле боя, где украинские войска вынуждены отступать.Кроме того, для осуществления этой цели президент Украины Владмимир Зеленский настойчиво просит Германию поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов пойти на такой шаг, который приведет к опасной эскалации, заключили в издании.Ранее МИД России передал требования Украине об аресте и выдаче лиц, причастных к нападению на Крымский мост. В июле 2023 года Крымский мост был атакован киевскими властями с использованием беспилотников, в результате чего пострадали гражданские лица.

https://1prime.ru/20240321/sanktsii-ssha-846555958.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, крымский мост, новости