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Украина намерена снова атаковать Крымский мост, пишут СМИ
Украина намерена снова атаковать Крымский мост, пишут СМИ - 03.04.2024, ПРАЙМ
Украина намерена снова атаковать Крымский мост, пишут СМИ
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует провести повторную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года, возможно, с использованием | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T10:39+0300
2024-04-03T10:39+0300
2024-04-03T10:40+0300
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МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ. Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует провести повторную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года, возможно, с использованием беспилотников, пишет британское издание Guardian со ссылкой на неназванных чиновников."Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки.Высокопоставленный чиновник украинской разведки заявил, что у главы ГУР есть средства для реализации этой цели в рамках плана по "минимизации" российского присутствия в Черном море, отмечается в публикации.По данным издания, ожидается, что разрушение Крымского моста должно поднять боевой дух ВСУ на поле боя, где украинские войска вынуждены отступать.Кроме того, для осуществления этой цели президент Украины Владмимир Зеленский настойчиво просит Германию поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов пойти на такой шаг, который приведет к опасной эскалации, заключили в издании.Ранее МИД России передал требования Украине об аресте и выдаче лиц, причастных к нападению на Крымский мост. В июле 2023 года Крымский мост был атакован киевскими властями с использованием беспилотников, в результате чего пострадали гражданские лица.
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россия, украина, крымский мост, новости
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Крымский мост, Новости
Украина намерена снова атаковать Крымский мост, пишут СМИ
Guardian: ГУР Украины планирует снова атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года
МОСКВА, 3 апр - ПРАЙМ.
Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины планирует провести повторную атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года, возможно, с использованием беспилотников, пишет
британское издание Guardian со ссылкой на неназванных чиновников.
"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - приводит издание слова одного из должностных лиц украинской разведки.
Высокопоставленный чиновник украинской разведки заявил, что у главы ГУР есть средства для реализации этой цели в рамках плана по "минимизации" российского присутствия в Черном море, отмечается в публикации.
По данным издания, ожидается, что разрушение Крымского моста должно поднять боевой дух ВСУ на поле боя, где украинские войска вынуждены отступать.
Кроме того, для осуществления этой цели президент Украины Владмимир Зеленский настойчиво просит Германию поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц не готов пойти на такой шаг, который приведет к опасной эскалации, заключили в издании.
Ранее МИД России передал требования Украине об аресте и выдаче лиц, причастных к нападению на Крымский мост. В июле 2023 года Крымский мост был атакован киевскими властями с использованием беспилотников, в результате чего пострадали гражданские лица.
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