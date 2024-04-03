https://1prime.ru/20240403/nato-847033915.html

Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву

Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву - 03.04.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву

Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег. | 03.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-03T12:21+0300

2024-04-03T12:21+0300

2024-04-03T12:22+0300

спецоперация на украине

нато

украина

йенс столтенберг

помощь украине

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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег.3 апреля состоится заседание глав МИД стран альянса. Генсек выступил перед мероприятием."Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя", - подчеркнул Столтенберг.

https://1prime.ru/20240402/ukraina-847018072.html

украина

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нато, украина, йенс столтенберг, помощь украине