https://1prime.ru/20240403/nato-847033915.html
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву - 03.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву
Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:21+0300
2024-04-03T12:21+0300
2024-04-03T12:22+0300
спецоперация на украине
нато
украина
йенс столтенберг
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/27/841262710_0:152:2199:1389_1920x0_80_0_0_4eccb434bdeee5575dae4773930adfbf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег.3 апреля состоится заседание глав МИД стран альянса. Генсек выступил перед мероприятием."Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя", - подчеркнул Столтенберг.
https://1prime.ru/20240402/ukraina-847018072.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/27/841262710_73:0:2126:1540_1920x0_80_0_0_224896c487aa2cfe39e26fb5a568359e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина, йенс столтенберг, помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, Йенс Столтенберг, помощь Украине
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву
Столтенберг заявил о потребности усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя
БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег.
3 апреля состоится заседание глав МИД стран альянса. Генсек выступил перед мероприятием.
"Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя", - подчеркнул Столтенберг.
СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине