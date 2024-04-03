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Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву - 03.04.2024, ПРАЙМ
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Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву - 03.04.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву
Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег. | 03.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-03T12:21+0300
2024-04-03T12:22+0300
спецоперация на украине
нато
украина
йенс столтенберг
помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег.3 апреля состоится заседание глав МИД стран альянса. Генсек выступил перед мероприятием."Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя", - подчеркнул Столтенберг.
https://1prime.ru/20240402/ukraina-847018072.html
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нато, украина, йенс столтенберг, помощь украине
Спецоперация на Украине, НАТО, УКРАИНА, Йенс Столтенберг, помощь Украине
12:21 03.04.2024 (обновлено: 12:22 03.04.2024)
 
Генсек НАТО призвал усилить военную помощь Киеву

Столтенберг заявил о потребности усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - ПРАЙМ. Военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя необходимо увеличить, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбег.
3 апреля состоится заседание глав МИД стран альянса. Генсек выступил перед мероприятием.
"Мы видим, что Россия наступает на линии соприкосновения… Украина нуждается в большей поддержке, и любое промедление имеет последствия для ситуации на поле боя", - подчеркнул Столтенберг.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 02.04.2024
СМИ раскрыли, почему НАТО может возглавить контактную группу помощи Украине
Вчера, 23:27
 
Спецоперация на УкраинеНАТОУКРАИНАЙенс Столтенбергпомощь Украине
 
 
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